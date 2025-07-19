Фенербахче заинтересован в турецком полузащитнике Интера

31-летний турецкий опорный полузащитник «Интера» Хакан Чалханоглу заинтересовал «Фенербахче».

По информации инсайдера Даниэля Мари, тренер турецкого коллектива Жозе Моуриньо просит руководство в ближайшее время начать переговоры с «Интером» о будущем трансфере.

«Интер» хочет получить за Хакана Чалханоглу не менее 30 миллионов евро. Известно, что итальянский клуб открыт к переговорам, а Хакан был выставлен на трансфер.

В прошлом сезоне Хакан сыграл за «Интер» 47 матчей и забил 11 мячей.

Хаканом Чахланоглу интересуется также чемпион Турции – Галатасарай.