Фенербахче заинтересован в турецком полузащитнике Интера
Хакан Чалханоглу заинтересовал не только Галатасарай
31-летний турецкий опорный полузащитник «Интера» Хакан Чалханоглу заинтересовал «Фенербахче».
По информации инсайдера Даниэля Мари, тренер турецкого коллектива Жозе Моуриньо просит руководство в ближайшее время начать переговоры с «Интером» о будущем трансфере.
«Интер» хочет получить за Хакана Чалханоглу не менее 30 миллионов евро. Известно, что итальянский клуб открыт к переговорам, а Хакан был выставлен на трансфер.
В прошлом сезоне Хакан сыграл за «Интер» 47 матчей и забил 11 мячей.
Хаканом Чахланоглу интересуется также чемпион Турции – Галатасарай.
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