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Турция
19 июля 2025, 14:24 |
109
0

Фенербахче заинтересован в турецком полузащитнике Интера

Хакан Чалханоглу заинтересовал не только Галатасарай

19 июля 2025, 14:24 |
109
0
Фенербахче заинтересован в турецком полузащитнике Интера
Getty Images/Global Images Ukraine

31-летний турецкий опорный полузащитник «Интера» Хакан Чалханоглу заинтересовал «Фенербахче».

По информации инсайдера Даниэля Мари, тренер турецкого коллектива Жозе Моуриньо просит руководство в ближайшее время начать переговоры с «Интером» о будущем трансфере.

«Интер» хочет получить за Хакана Чалханоглу не менее 30 миллионов евро. Известно, что итальянский клуб открыт к переговорам, а Хакан был выставлен на трансфер.

В прошлом сезоне Хакан сыграл за «Интер» 47 матчей и забил 11 мячей.

Хаканом Чахланоглу интересуется также чемпион Турции – Галатасарай.

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Фенербахче Интер Милан трансферы трансферы Серии A Хакан Чалханоглу Жозе Моуриньо
Александр Сильченко Источник: X (Twitter)
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