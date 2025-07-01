Галатасарай начинает переговоры с полузащитником Интера

31-летний турецкий полузащитник миланского «Интера» Хакан Чалханоглу согласился перейти в «Галатасарай».

Об этом сообщает инсайдер Николо Скира.

Известно, что турецкий клуб предложил Хакану контракт до 2028 года с зарплатой в 10 миллионов в год.

Сейчас «Галатасарай» начинает переговоры с «Интером», чтобы согласовать сумму трансфера.

Портал Transfermarkt оценивает Хакана Чалханоглу в 30 миллионов евро.

Чалханоглу присоединился к «Интеру» в 2021 году. С тех пор он сыграл 182 матча и забил 38 мячей.