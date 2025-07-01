Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Галатасарай начинает переговоры с полузащитником Интера
Турция
01 июля 2025, 04:52 | Обновлено 01 июля 2025, 04:54
80
0

Галатасарай начинает переговоры с полузащитником Интера

Хакан Чалханоглу получит солидную заработную плату

01 июля 2025, 04:52 | Обновлено 01 июля 2025, 04:54
80
0
Галатасарай начинает переговоры с полузащитником Интера
Getty Images/Global Images Ukraine

31-летний турецкий полузащитник миланского «Интера» Хакан Чалханоглу согласился перейти в «Галатасарай».

Об этом сообщает инсайдер Николо Скира.

Известно, что турецкий клуб предложил Хакану контракт до 2028 года с зарплатой в 10 миллионов в год.

Сейчас «Галатасарай» начинает переговоры с «Интером», чтобы согласовать сумму трансфера.

Портал Transfermarkt оценивает Хакана Чалханоглу в 30 миллионов евро.

Чалханоглу присоединился к «Интеру» в 2021 году. С тех пор он сыграл 182 матча и забил 38 мячей.

По теме:
Милан предложит 32 млн за Яшари. Но не за того, который в ЛНЗ
Кристиан КИВУ: «4-4-2? Это был эксперимент»
Лаутаро МАРТИНЕС: «Боролись за высокие цели – остались без титулов»
Галатасарай Интер Милан трансферы трансферы Серии A Хакан Чалханоглу
Александр Сильченко Источник: Николо Скира
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Драма: определена соперница Свитолиной в 1/32 финала Уимблдона-2025
Теннис | 30 июня 2025, 19:12 1
Драма: определена соперница Свитолиной в 1/32 финала Уимблдона-2025
Драма: определена соперница Свитолиной в 1/32 финала Уимблдона-2025

Во втором раунде травяного мейджора Элина сыграет против Александры Саснович

Сетка плей-офф клубного ЧМ-2025. Определена вторая четвертьфинальная пара
Футбол | 30 июня 2025, 06:23 1
Сетка плей-офф клубного ЧМ-2025. Определена вторая четвертьфинальная пара
Сетка плей-офф клубного ЧМ-2025. Определена вторая четвертьфинальная пара

В четвертьфинале сыграют французский ПСЖ и немецкая Бавария

ЛЕОНЕНКО: «Все тренеры обвиняли меня в этом. Я им, глупым, объяснял...»
Футбол | 30.06.2025, 22:13
ЛЕОНЕНКО: «Все тренеры обвиняли меня в этом. Я им, глупым, объяснял...»
ЛЕОНЕНКО: «Все тренеры обвиняли меня в этом. Я им, глупым, объяснял...»
Реал Мадрид – Ювентус. Прогноз и анонс на матч КЧМ-2025
Футбол | 01.07.2025, 05:25
Реал Мадрид – Ювентус. Прогноз и анонс на матч КЧМ-2025
Реал Мадрид – Ювентус. Прогноз и анонс на матч КЧМ-2025
У Динамо будет новая «восьмерка». Уже есть подтверждение от игрока
Футбол | 30.06.2025, 14:05
У Динамо будет новая «восьмерка». Уже есть подтверждение от игрока
У Динамо будет новая «восьмерка». Уже есть подтверждение от игрока
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Роналду попросил указать на дверь легенде Реала и получил согласие
Роналду попросил указать на дверь легенде Реала и получил согласие
30.06.2025, 08:19
Футбол
Майк ТАЙСОН: «Он после тяжелых ударов возвращается, как так?»
Майк ТАЙСОН: «Он после тяжелых ударов возвращается, как так?»
30.06.2025, 02:13 1
Бокс
Место Усика удивляет. Обнародован рейтинг лучших боксеров современности
Место Усика удивляет. Обнародован рейтинг лучших боксеров современности
29.06.2025, 19:23 18
Бокс
Источник: к Динамо присоединится «очень классный» игрок
Источник: к Динамо присоединится «очень классный» игрок
29.06.2025, 08:52 13
Футбол
Барселона выставила за дверь 7 футболистов. Среди них – легенда клуба
Барселона выставила за дверь 7 футболистов. Среди них – легенда клуба
29.06.2025, 21:27 3
Футбол
Месси выступил с заявлением после вылета Интер Майами из КЧМ-2025
Месси выступил с заявлением после вылета Интер Майами из КЧМ-2025
30.06.2025, 08:34 1
Футбол
Третья победа подряд. Украина с камбэком одолела Болгарию в Лиге наций
Третья победа подряд. Украина с камбэком одолела Болгарию в Лиге наций
29.06.2025, 20:27 25
Волейбол
«Усик растерялся, ему не нравится». Известный тренер – об реванше с Дюбуа
«Усик растерялся, ему не нравится». Известный тренер – об реванше с Дюбуа
30.06.2025, 04:42 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем