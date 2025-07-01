Галатасарай начинает переговоры с полузащитником Интера
Хакан Чалханоглу получит солидную заработную плату
31-летний турецкий полузащитник миланского «Интера» Хакан Чалханоглу согласился перейти в «Галатасарай».
Об этом сообщает инсайдер Николо Скира.
Известно, что турецкий клуб предложил Хакану контракт до 2028 года с зарплатой в 10 миллионов в год.
Сейчас «Галатасарай» начинает переговоры с «Интером», чтобы согласовать сумму трансфера.
Портал Transfermarkt оценивает Хакана Чалханоглу в 30 миллионов евро.
Чалханоглу присоединился к «Интеру» в 2021 году. С тех пор он сыграл 182 матча и забил 38 мячей.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Во втором раунде травяного мейджора Элина сыграет против Александры Саснович
В четвертьфинале сыграют французский ПСЖ и немецкая Бавария