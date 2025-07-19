Не дошло до серьезного. На экс-игрока Динамо был подан иск в суд
Дуду публично оскорбил президента «Палмейраса»
Президент бразильского клуба «Палмейрас» Лейла Перейра подала иск в суд на Дуду – бывшего футболиста «Динамо» Киев, а также нынешнего игрока «Атлетико Мийнеро».
Функционерка обвинила спортсмена в недопустимом поведении после ухода из «Палмейраса» - игрок ругательно послал президента клуба в социальной сети.
«Было тяжело, и мне сказали выйти через черный ход! Моя история была настоящей, в отличие от вашей, Лейла Перейра. Иди ты на х**», – написал игрок.
Высший спортивный суд Бразилии осудил поступок Дуду и привлек футболиста к ответственности на основании статьи 243-G Бразильского кодекса спортивного правосудия
Дуду получил дисквалификацию на шесть матчей и штраф в размере 90 000 реалов (около 14 тысяч евро).
Напомним, что бразилец с 2011 по 2015 год находился в стане киевского «Динамо». На счету футболиста 32 матча за украинский клуб, четыре гола и пять ассистов.
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