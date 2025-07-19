Не дошло до серьезного. На экс-игрока Динамо был подан иск в суд

Президент бразильского клуба «Палмейрас» Лейла Перейра подала иск в суд на Дуду – бывшего футболиста «Динамо» Киев, а также нынешнего игрока «Атлетико Мийнеро».

Функционерка обвинила спортсмена в недопустимом поведении после ухода из «Палмейраса» - игрок ругательно послал президента клуба в социальной сети.

«Было тяжело, и мне сказали выйти через черный ход! Моя история была настоящей, в отличие от вашей, Лейла Перейра. Иди ты на х**», – написал игрок.

Высший спортивный суд Бразилии осудил поступок Дуду и привлек футболиста к ответственности на основании статьи 243-G Бразильского кодекса спортивного правосудия

Дуду получил дисквалификацию на шесть матчей и штраф в размере 90 000 реалов (около 14 тысяч евро).

Напомним, что бразилец с 2011 по 2015 год находился в стане киевского «Динамо». На счету футболиста 32 матча за украинский клуб, четыре гола и пять ассистов.