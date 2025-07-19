Шаран удивил прогнозом на матч Александрия – Партизан в Лиге конференций
Украинский специалист верит в успех своей бывшей команды
Украинский специалист Владимир Шаран, в свое время возглавлявший «Александрию», дал смелый прогноз на противостояние подопечных Кирилла Нестеренко с сербским Партизаном.
– А «Александрия» сыграет в квалификации Лиги конференций с «Партизаном!
– «Александрия» пройдет, «Александрия» очень сильна! Мы верим в «Александрию» и все будет хорошо. Александрийцы должны «Партизан» проходить, – лаконично сказал Шаран.
Первый матч против «Партизана» подопечные Кирилла Нестеренко проведут в четверг, 24 июля. Ответный матч между командами состоится 31 июля.
Ранее сообщалось, что Александрия выкупила контракт бразильского хавбека Сан-Паулу
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