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  4. Шаран удивил прогнозом на матч Александрия – Партизан в Лиге конференций
Лига конференций
19 июля 2025, 13:03 |
361
1

Шаран удивил прогнозом на матч Александрия – Партизан в Лиге конференций

Украинский специалист верит в успех своей бывшей команды

19 июля 2025, 13:03 |
361
1
Шаран удивил прогнозом на матч Александрия – Партизан в Лиге конференций
ФК Александрия. Владимир Шаран

Украинский специалист Владимир Шаран, в свое время возглавлявший «Александрию», дал смелый прогноз на противостояние подопечных Кирилла Нестеренко с сербским Партизаном.

– А «Александрия» сыграет в квалификации Лиги конференций с «Партизаном!

– «Александрия» пройдет, «Александрия» очень сильна! Мы верим в «Александрию» и все будет хорошо. Александрийцы должны «Партизан» проходить, – лаконично сказал Шаран.

Первый матч против «Партизана» подопечные Кирилла Нестеренко проведут в четверг, 24 июля. Ответный матч между командами состоится 31 июля.

Ранее сообщалось, что Александрия выкупила контракт бразильского хавбека Сан-Паулу

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Александрия Владимир Шаран Партизан Белград Лига конференций
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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Андрій Заліщук
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