ШАРАН – о шансах украинских команд в квалификации еврокубков

Известный украинский тренер Владимир Шаран в эксклюзивном интервью Sport.ua поделился ожиданиями от матчей команд УПЛ в квалификации еврокубков.

– Владимир Богданович, что можно ожидать в квалификации Лиги Европы от «Шахтера» в противостоянии с «Бешикташем» на фоне игр дончан с «Ильвесом»?

– В первом поединке с финской командой, конечно, был виден класс «Шахтера» и это настроение очень понравилось, если честно. Почему? Потому что понятно, что у команды появился другой тренер, и, конечно, требования другие. И нагрузки другие были, насколько мне известно. И, безусловно, эта игра показала, что действительно команда выглядела супер! Теперь мы в ожидании больших надежд перед матчем с «Бешикташем».

Что касается второго поединка с финнами, то команды играли на искусственном поле. Я футболистов понимаю прекрасно. И все равно, когда счет первого матча 6:0, то, конечно, ожидать какой-то самоотдачи трудно было. Но, понимаете, коэффициент для Украины! Это немного расстроило, потому что хотелось бы, чтобы Украина побеждала все время! Это касается наших команд и сборных.

– Хотелось победы «Шахтера» и во втором матче?

– Да-да. Хотелось победы. Предпосылки были для того, чтобы добиться положительного результата, а именно победы. Но теперь мы в ожидании матчей с «Бешикташем».

– А что думаете по поводу противостояния киевского «Динамо» с мальтийским «Хамрун Спартанс» в квалификации Лиги чемпионов?

– «Динамо», безусловно, должно проходить команду «Хамрун Спартанс». Трудно сказать, каким будет основной состав киевлян, но в принципе перед этим зимние сборы показали, что они на правильном направлении. Я имею в виду, что киевляне подготовились ко второй части сезона и выиграли золотые награды для «Динамо». Я думаю, что уже какой-то опыт у тренерского штаба появился. Хотя результаты на этих сборах, скажем так, были не положительные вообще для динамовцев. Но надеемся, что динамовцы должны проходить! Такие команды должны проходить, если ставятся перед собой какие-то серьезные задачи.

– «Хамрун» тоже удивил тем, что выбил «Жальгирис»!

– Команда серьезная! Это однозначно. Потому что они будут выходить на поле и будут сражаться. Однозначно. И с такими командами очень тяжело играть. Будет ли это такая же легкая прогулка, как, допустим, у «Шахтера»? Однозначно, что нет. Это другой уровень, скажем так. Это Лига чемпионов!

– А «Александрия» сыграет в квалификации Лиги конференций с «Партизаном!

– «Александрия» пройдет, «Александрия» очень сильная! Мы верим в «Александрию» и все будет хорошо. Александрийцы должны «Партизан» проходить.