Перед Лигой чемпионов. Звезда Динамо не тренируется с командой
Андрей Ярмоленко тренируется индивидуально
Украинский вингер киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко не тренируется с основной командой, сообщает телеграм-калам «Динамівець».
По информации источника, 35-летний футболист тренируется индивидуально. С чем это связанно остается неизвестным.
Уже 22 июля «Динамо» сыграет с «Хамрун Спартанс» в рамках второго раунда квалификации Лиги чемпионов.
В прошедшем сезоне Андрей Ярмоленко провел 33 матча на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился 12 забитыми голами и 1 голевой передачей. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,5 миллиона евро.
Ранее сообщалось о том, что «Динамо» нацелилось на защитника-легионера.
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