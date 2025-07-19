Перед Лигой чемпионов. Звезда Динамо не тренируется с командой

Украинский вингер киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко не тренируется с основной командой, сообщает телеграм-калам «Динамівець».

По информации источника, 35-летний футболист тренируется индивидуально. С чем это связанно остается неизвестным.

Уже 22 июля «Динамо» сыграет с «Хамрун Спартанс» в рамках второго раунда квалификации Лиги чемпионов.

В прошедшем сезоне Андрей Ярмоленко провел 33 матча на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился 12 забитыми голами и 1 голевой передачей. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,5 миллиона евро.

Ранее сообщалось о том, что «Динамо» нацелилось на защитника-легионера.