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Украина. Премьер лига
19 июля 2025, 12:50 | Обновлено 19 июля 2025, 12:51
941
0

Перед Лигой чемпионов. Звезда Динамо не тренируется с командой

Андрей Ярмоленко тренируется индивидуально

19 июля 2025, 12:50 | Обновлено 19 июля 2025, 12:51
941
0
Перед Лигой чемпионов. Звезда Динамо не тренируется с командой
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Ярмоленко

Украинский вингер киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко не тренируется с основной командой, сообщает телеграм-калам «Динамівець».

По информации источника, 35-летний футболист тренируется индивидуально. С чем это связанно остается неизвестным.

Уже 22 июля «Динамо» сыграет с «Хамрун Спартанс» в рамках второго раунда квалификации Лиги чемпионов.

В прошедшем сезоне Андрей Ярмоленко провел 33 матча на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился 12 забитыми голами и 1 голевой передачей. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,5 миллиона евро.

Ранее сообщалось о том, что «Динамо» нацелилось на защитника-легионера.

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Андрей Ярмоленко Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Хамрун Спартанс
Даниил Кирияка Источник: Telegram
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