Динамо нацелилось на защитника-легионера. Интересовались еще при Луческу

Киевское «Динамо» заинтересовано в центральном защитнике хорватской «Горицы» Крешамире Кризманыче, сообщает телеграм-канал «Инсайды от Пасечника 2.0».

По информации источника, украинский гранд интересовался 25-летним футболистом еще когда команду тренировал Мирча Луческу.

Хорват может сыграть как на позиции центрального защитника, так и слева в обороне.

В прошедшем сезоне Крешамир Кризманыч провел 35 матчей на клубном уровне, в которых отличился 2 забитыми голами и 1 голевой передачей.

Ранее сообщалось о том, что у футболиста киевского «Динамо» возникли проблемы в Европе.