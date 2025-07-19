Динамо нацелилось на защитника-легионера. Интересовались еще при Луческу
Крешамир Кризманыч привлекает внимание столичного гранда
Киевское «Динамо» заинтересовано в центральном защитнике хорватской «Горицы» Крешамире Кризманыче, сообщает телеграм-канал «Инсайды от Пасечника 2.0».
По информации источника, украинский гранд интересовался 25-летним футболистом еще когда команду тренировал Мирча Луческу.
Хорват может сыграть как на позиции центрального защитника, так и слева в обороне.
В прошедшем сезоне Крешамир Кризманыч провел 35 матчей на клубном уровне, в которых отличился 2 забитыми голами и 1 голевой передачей.
Ранее сообщалось о том, что у футболиста киевского «Динамо» возникли проблемы в Европе.
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