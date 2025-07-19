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Украина. Премьер лига
19 июля 2025, 12:34 | Обновлено 19 июля 2025, 12:35
993
1

Динамо нацелилось на защитника-легионера. Интересовались еще при Луческу

Крешамир Кризманыч привлекает внимание столичного гранда

19 июля 2025, 12:34 | Обновлено 19 июля 2025, 12:35
993
1
Динамо нацелилось на защитника-легионера. Интересовались еще при Луческу
Getty Images/Global Images Ukraine. Крешамир Кризманыч

Киевское «Динамо» заинтересовано в центральном защитнике хорватской «Горицы» Крешамире Кризманыче, сообщает телеграм-канал «Инсайды от Пасечника 2.0».

По информации источника, украинский гранд интересовался 25-летним футболистом еще когда команду тренировал Мирча Луческу.

Хорват может сыграть как на позиции центрального защитника, так и слева в обороне.

В прошедшем сезоне Крешамир Кризманыч провел 35 матчей на клубном уровне, в которых отличился 2 забитыми голами и 1 голевой передачей.

Ранее сообщалось о том, что у футболиста киевского «Динамо» возникли проблемы в Европе.

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Даниил Кирияка Источник: Telegram
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Prokop_Andriy
такий футболіст який може закрити більше позицій точно не помішає Динамо
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