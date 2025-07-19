Металлист 1925 проводит спарринг с Бохумом. Стартовые составы
Поединок начнется в 16:00 по Киеву
Харьковский «Металлист 1925» к старту нового сезона готовится на учебно-тренировочных сборах в Австрии. В субботу, 19 июля, команда Младена Бартуловича проведет пятый контрольный матч.
Соперником станет немецкий клуб «Бохум». По договоренности команды сыграют четыре тайма по 30 минут.
На сборах в Австрии «Металлист 1925» уже провел четыре матча. Команда Младена Бартуловича начала с победы над румынским клубом «Ботошани» (2:0). Затем «Металлист 1925» проиграл греческому «Панатинаикосу» (0:3) и в результативном матче обыграл «Карабах» (5:4). В предыдущем матче на сборах «Металлист 1925» уступил клубу «Вальдхоф» из Третьей лиги чемпионата Германии.
«Бохум» в прошлом сезоне выступал в Бундеслиге. В 34 матчах команда набрала 25 очков «Бохум» занял последнее место и вылетел из элитного дивизиона.
Поединок начнется в 16:00 по Киеву. Трансляция будет доступна на клубном YouTube-канале «Металлиста 1925».
Ранее сообщалось, что «Металлист 1925» представил нового тренера.
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