Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Металлист 1925 проводит спарринг с Бохумом. Стартовые составы
Украина. Премьер лига
19 июля 2025, 15:31 |
249
0

Металлист 1925 проводит спарринг с Бохумом. Стартовые составы

Поединок начнется в 16:00 по Киеву

19 июля 2025, 15:31 |
249
0
Металлист 1925 проводит спарринг с Бохумом. Стартовые составы
ФК Металлист 1925

Харьковский «Металлист 1925» к старту нового сезона готовится на учебно-тренировочных сборах в Австрии. В субботу, 19 июля, команда Младена Бартуловича проведет пятый контрольный матч.

Соперником станет немецкий клуб «Бохум». По договоренности команды сыграют четыре тайма по 30 минут.

На сборах в Австрии «Металлист 1925» уже провел четыре матча. Команда Младена Бартуловича начала с победы над румынским клубом «Ботошани» (2:0). Затем «Металлист 1925» проиграл греческому «Панатинаикосу» (0:3) и в результативном матче обыграл «Карабах» (5:4). В предыдущем матче на сборах «Металлист 1925» уступил клубу «Вальдхоф» из Третьей лиги чемпионата Германии.

«Бохум» в прошлом сезоне выступал в Бундеслиге. В 34 матчах команда набрала 25 очков «Бохум» занял последнее место и вылетел из элитного дивизиона.

Поединок начнется в 16:00 по Киеву. Трансляция будет доступна на клубном YouTube-канале «Металлиста 1925».

Ранее сообщалось, что «Металлист 1925» представил нового тренера.

По теме:
Помог автогол. Металлист в спарринге обыграл ФК Вильхивцы
Манчестер Юнайтед – Лидс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс подписал защитника. Седьмой летний новичок
товарищеские матчи чемпионат Украины по футболу учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига стартовые составы контрольные матчи УПЛ Металлист 1925 Бохум чемпионат Германии по футболу Вторая Бундеслига
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Леоненко оценил перспективы Турана во главе Шахтера в УПЛ
Футбол | 19 июля 2025, 10:21 5
Леоненко оценил перспективы Турана во главе Шахтера в УПЛ
Леоненко оценил перспективы Турана во главе Шахтера в УПЛ

Виктор заявил, что донецкий клуб должен легко выиграть УПЛ в следующем сезоне

ФОТО. Усик и Дюбуа провели взвешивание перед боем. Известны результаты
Бокс | 18 июля 2025, 17:59 15
ФОТО. Усик и Дюбуа провели взвешивание перед боем. Известны результаты
ФОТО. Усик и Дюбуа провели взвешивание перед боем. Известны результаты

Дюбуа ожидаемо весит больше

Поможет победить Дюбуа? Усик показал рекордный вес в своей карьере
Бокс | 18.07.2025, 18:35
Поможет победить Дюбуа? Усик показал рекордный вес в своей карьере
Поможет победить Дюбуа? Усик показал рекордный вес в своей карьере
Месси – второй, Пеле – четвертый. Определен лучший игрок в истории футбола
Футбол | 18.07.2025, 23:13
Месси – второй, Пеле – четвертый. Определен лучший игрок в истории футбола
Месси – второй, Пеле – четвертый. Определен лучший игрок в истории футбола
Нью-Йорк Ред Буллз – Интер Майами. Прогноз и анонс на матч MLS
Футбол | 19.07.2025, 14:46
Нью-Йорк Ред Буллз – Интер Майами. Прогноз и анонс на матч MLS
Нью-Йорк Ред Буллз – Интер Майами. Прогноз и анонс на матч MLS
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Реал готовит 250 миллионов евро на 3 трансфера. 2 чемпиона мира
Реал готовит 250 миллионов евро на 3 трансфера. 2 чемпиона мира
17.07.2025, 23:35 2
Футбол
Что будет, если Усик победит Дюбуа в реванше
Что будет, если Усик победит Дюбуа в реванше
19.07.2025, 10:26 4
Бокс
Источник: Лунин провел переговоры с новым клубом и дал согласие на трансфер
Источник: Лунин провел переговоры с новым клубом и дал согласие на трансфер
17.07.2025, 16:55 15
Футбол
Даниэль ДЮБУА: «Как Усик вообще посмел мне говорить подобное?»
Даниэль ДЮБУА: «Как Усик вообще посмел мне говорить подобное?»
18.07.2025, 07:30 6
Бокс
Паркер обратился к Усику: «Пожалуйста, сделай это для меня»
Паркер обратился к Усику: «Пожалуйста, сделай это для меня»
19.07.2025, 01:55 1
Бокс
Космическая заработная плата. Лидер Ливерпуля согласился перейти в Баварию
Космическая заработная плата. Лидер Ливерпуля согласился перейти в Баварию
18.07.2025, 17:25
Футбол
Что будет, если Дюбуа победит Усика в реванше
Что будет, если Дюбуа победит Усика в реванше
18.07.2025, 14:57 1
Бокс
ЛЕОНЕНКО: «Самое смешное, что Туран хочет, чтобы Динамо ничего не выиграло»
ЛЕОНЕНКО: «Самое смешное, что Туран хочет, чтобы Динамо ничего не выиграло»
18.07.2025, 12:08 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем