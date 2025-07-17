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Украина. Премьер лига
17 июля 2025, 09:56 |
1038
0

ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ представил нового тренера

Драган Тодорович вошел в тренерский штаб Младена Бартуловича в «Металлисте 1925»

17 июля 2025, 09:56 |
1038
0
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ представил нового тренера
Getty Images/Global Images Ukraine. Драган Тодорович

Хорватский специалист Драган Тодорович присоединился к тренерскому штабу Младена Бартуловича в «Металлисте 1925». Об этом пишет пресс-служба харьковского клуба.

По официальной информации, Драган будет работать в расположении харьковского клуба над физической подготовкой игроков. О сроках контракта и финансовых аспектах соглашения нет никакой информации.

Тодорович родился 26 января 1988 года в городе Риека. Тренерскую карьеру начал в 2015 году. Обладает опытом работы в гандбольной сборной Хорватии, футбольной академии клуба Риека, а также в болгарских командах Крумовград и Ботев.

Ранее сообщалось, что стало известно, состоится ли объединение Металлиста 1925 и Металлиста

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Младен Бартулович Металлист 1925 назначение тренера Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК Металлист 1925
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