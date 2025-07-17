ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ представил нового тренера

Хорватский специалист Драган Тодорович присоединился к тренерскому штабу Младена Бартуловича в «Металлисте 1925». Об этом пишет пресс-служба харьковского клуба.

По официальной информации, Драган будет работать в расположении харьковского клуба над физической подготовкой игроков. О сроках контракта и финансовых аспектах соглашения нет никакой информации.

Тодорович родился 26 января 1988 года в городе Риека. Тренерскую карьеру начал в 2015 году. Обладает опытом работы в гандбольной сборной Хорватии, футбольной академии клуба Риека, а также в болгарских командах Крумовград и Ботев.

Ранее сообщалось, что стало известно, состоится ли объединение Металлиста 1925 и Металлиста