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Украина. Первая лига
19 июля 2025, 10:11 | Обновлено 19 июля 2025, 10:25
433
0

Источник: молодой игрок Вереса отказался от клуба Первой лиги

Илья Козубенко выбрал любительскую футбольную команду вместо клуба ЮКСА

19 июля 2025, 10:11 | Обновлено 19 июля 2025, 10:25
433
0
Источник: молодой игрок Вереса отказался от клуба Первой лиги
Илья Козубенко

21-летний центральный защитник «Вереса» Илья Козубенко получил приглашение от перволигового клуба ЮКСА.

Как сообщило издание Sportarena, молодой игрок отказал клубу из Тарасовки в пользу команды из любительского футбола.

Прошлый сезон футболист на правах аренды начал сначала в команде «Хуст» (четыре матча), а позже Козубенко был арендован «Скалой 1911» (пять поединков).

Напомним, что бывший игрок «Александрии» перешел в клуб Первой лиги.

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Андрей Витренко Источник: Sportarena
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