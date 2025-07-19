Источник: молодой игрок Вереса отказался от клуба Первой лиги

21-летний центральный защитник «Вереса» Илья Козубенко получил приглашение от перволигового клуба ЮКСА.

Как сообщило издание Sportarena, молодой игрок отказал клубу из Тарасовки в пользу команды из любительского футбола.

Прошлый сезон футболист на правах аренды начал сначала в команде «Хуст» (четыре матча), а позже Козубенко был арендован «Скалой 1911» (пять поединков).

Напомним, что бывший игрок «Александрии» перешел в клуб Первой лиги.