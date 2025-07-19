Украина. Первая лига19 июля 2025, 10:11 | Обновлено 19 июля 2025, 10:25
433
0
Источник: молодой игрок Вереса отказался от клуба Первой лиги
Илья Козубенко выбрал любительскую футбольную команду вместо клуба ЮКСА
19 июля 2025, 10:11 | Обновлено 19 июля 2025, 10:25
433
0
21-летний центральный защитник «Вереса» Илья Козубенко получил приглашение от перволигового клуба ЮКСА.
Как сообщило издание Sportarena, молодой игрок отказал клубу из Тарасовки в пользу команды из любительского футбола.
Прошлый сезон футболист на правах аренды начал сначала в команде «Хуст» (четыре матча), а позже Козубенко был арендован «Скалой 1911» (пять поединков).
Напомним, что бывший игрок «Александрии» перешел в клуб Первой лиги.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 18 июля 2025, 23:13 2
Лидер сборной Португалии Криштиану Роналду стал первым по версии Sky Sports
Бокс | 18 июля 2025, 18:59 0
Джо очень хочет бой с украинцем
Футбол | 19.07.2025, 09:05
Футбол | 18.07.2025, 12:22
Футбол | 19.07.2025, 09:46
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
17.07.2025, 09:10 3
17.07.2025, 15:24 7
18.07.2025, 07:30 6
17.07.2025, 08:17 33
18.07.2025, 10:10 3
18.07.2025, 07:23 9
18.07.2025, 01:15 3
18.07.2025, 17:59 15