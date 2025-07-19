Конкурент для Довбика? Рома подпишет форварда из чемпионата Англии

Форвард английского «Брайтона» и сборной Ирландии Эван Фергюсон продолжит карьеру в чемпионате Италии. Об этом сообщил авторитетный журналист Джанлука Ди Марцио.

В услугах 20-летнего футболиста заинтересована «Рома», которая провела успешные переговоры с представителем Премьер-лиги и договорилась об аренде на один год с правом выкупа.

«Джаллоросси» подпишут Эвана на один сезон, после чего будут иметь право оформить полноценный трансфер за 40 млн евро. Ирландец согласился продолжить карьеру в Италии, на данный момент сторонам осталось уладить последние детали личного соглашения.

В прошлом сезоне Фергюсон провел 23 матча во всех турнирах за «Вест Хэм» (аренда), в которых забил один гол. Контракт форварда с «Брайтоном» истекает в июне 2029 года, а его ориентировочная стоимость составляет 28 млн евро.

Стоит отметить, что ирландец будет конкурировать за место в стартовом составе с игроком сборной Украины Артем Довбиком. В новом сезоне во главе «волков» будет работать новый тренер Джан Пьеро Гасперини.