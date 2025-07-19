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  4. Конкурент для Довбика? Рома подпишет форварда из чемпионата Англии
Италия
19 июля 2025, 10:13 |
529
0

Конкурент для Довбика? Рома подпишет форварда из чемпионата Англии

Эван Фергюсон согласился перейти в чемпионат Италии на правах аренды с правом выкупа

19 июля 2025, 10:13 |
529
0
Конкурент для Довбика? Рома подпишет форварда из чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Эван Фергюсон

Форвард английского «Брайтона» и сборной Ирландии Эван Фергюсон продолжит карьеру в чемпионате Италии. Об этом сообщил авторитетный журналист Джанлука Ди Марцио.

В услугах 20-летнего футболиста заинтересована «Рома», которая провела успешные переговоры с представителем Премьер-лиги и договорилась об аренде на один год с правом выкупа.

«Джаллоросси» подпишут Эвана на один сезон, после чего будут иметь право оформить полноценный трансфер за 40 млн евро. Ирландец согласился продолжить карьеру в Италии, на данный момент сторонам осталось уладить последние детали личного соглашения.

В прошлом сезоне Фергюсон провел 23 матча во всех турнирах за «Вест Хэм» (аренда), в которых забил один гол. Контракт форварда с «Брайтоном» истекает в июне 2029 года, а его ориентировочная стоимость составляет 28 млн евро.

Стоит отметить, что ирландец будет конкурировать за место в стартовом составе с игроком сборной Украины Артем Довбиком. В новом сезоне во главе «волков» будет работать новый тренер Джан Пьеро Гасперини.

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Брайтон Эван Фергюсон Рома Рим Артем Довбик трансферы трансферы АПЛ трансферы Серии A Джанлука Ди Марцио
Николай Титюк Источник: Джанлука Ди Марцио
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