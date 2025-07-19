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Испания
19 июля 2025, 09:03 |
1306
0

Президент Реала отказался подписывать игроков, которых требовал Хаби Алонсо

Флорентино Перес считает, что лучше подписать Родри, который выступает в Англии

19 июля 2025, 09:03 |
1306
0
Президент Реала отказался подписывать игроков, которых требовал Хаби Алонсо
Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо провел разговор с президентом Флорентино Пересом после болезненного вылета из клубного чемпионата мира.

«Сливочные» потерпели разгромное поражение от французского ПСЖ со счетом 0:4 и были вынуждены покинуть турнир в США. После этого Перес сообщил Алонсо, что недоволен игрой и результатом команды.

Испанский специалист понимает разочарование руководства, но требует трансферов, чтобы усилить центр поля. По информации испанской прессы, тренер попросил оформить трансфер полузащитника и составил список претендентов, в который вошли Анджело Штиллер («Штутгарт»), Николо Барелла («Интер») и Кес Смит («АЗ Алкмаар»).

Перес отказался покупать этих футболистов – он является поклонником испанца Родри, который выступает за английский «Манчестер Сити», и хочет забрать игрока в Мадрид. Однако, в этом случает трансфер блокирует Хаби.

Если стороны не сумеют договориться в ближайшее время, «Реал» рискует остаться без трансферов в центр поля. Стоит отметить, что команда уже понесла потери – один из лидеров клуба Джуд Беллингем из-за операции пропустит около четырех месяцев.

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Реал Мадрид Хаби Алонсо Флорентино Перес Ангело Штиллер Николо Барелла трансферы трансферы Ла Лиги Родри
Николай Титюк Источник: Sport.es
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