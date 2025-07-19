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Турция
19 июля 2025, 08:02 |
957
0

Наставник Трабзонспора провел разговор с украинцем, который хочет уйти

Фатих Текке ожидает прогресса и борьбы за место в старте от Даниила Сикана

19 июля 2025, 08:02 |
957
0
Наставник Трабзонспора провел разговор с украинцем, который хочет уйти
ФК Трабзонспор. Даниил Сикан

Форвард турецкого «Трабзонспора» Даниил Сикан принял решение остаться в команде и бороться за место в стартовом составе.

В услугах 24-летнего футболиста были заинтересованы «Копенгаген» из Дании и несколько представителей Суперлиги. Изначально украинец был готов уйти в другую команду ради постоянной игровой практики, но недавно изменил свое решение.

По информации турецкой прессы, во время тренировочных сборов состоялся разговор между Сиканом и главным тренером Фатихом Текке. Наставник «бордово-синих» сообщил футболисту, что рассчитывает на него, однако хочет увидеть прогресс.

Текке заявил, что ни один игрок не будет получать место в стартовом составе, если не покажет себя во время тренировок. Кроме того, специалист акцентировал свое внимание на важности конкуренции между футболистами.

Таким образом, в новом сезоне на место форварда будут претендовать сразу три игрока – Сикан, нигериец Пол Онуачу и бразилец Филипе Аугусто, который летом перебрался в Турцию из Бельгии.

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чемпионат Турции по футболу Трабзонспор Даниил Сикан Пол Онуачу Фатих Текке трансферы
Николай Титюк Источник: Günebakış Haber
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