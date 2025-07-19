ФОТО. Как Ястремская одолела Галфи и вышла в полуфинал турнира в Гамбурге
Смотрите фотогалерею матча третьего раунда на соревнованиях WTA 250 в Германии
18 июля украинская теннисистка Даяна Ястремская переиграла венгерку Далму Галфи в матче 1/4 финала грунтового турнира WTA 250 в Гамбурге, Германия.
Украинка одержала победу в трех сетах со счетом 7:6, 3:6, 6:2 за 2 часа и 22 минуты. Это была первая встреча соперниц.
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В полуфинале Гамбурга Ястремская поборется против Лоис Буассон. Для Даяны это будет второй поединок 1/2 финала в сезоне 2025 года.
Sport.ua предлагает ознакомиться с фотогалереей противостояния Галфи – Ястремская!
ФОТО. Как Ястремская одолела Галфи и вышла в полуфинал турнира в Гамбурге
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