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Лига Чемпионов
Проходит дальше Шкендия
15.07.2025 21:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 0:0 2 : 1
Нью-Сейнтс
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Лига чемпионов
19 июля 2025, 03:59 | Обновлено 19 июля 2025, 04:44
18
0

Шкендия – Нью-Сейнтс – 2:1 (д.в). Гол на 116-й минуте. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор поединка 1-го раунда квалификации Лиги чемпионов

19 июля 2025, 03:59 | Обновлено 19 июля 2025, 04:44
18
0
Шкендия – Нью-Сейнтс – 2:1 (д.в). Гол на 116-й минуте. Видео голов и обзор
ФК Шкендия

Вечером 15 июля состоялись ответные матчи первого квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Македонская Шкендия, которая в овертайме победила валлийский Нью-Сейнтс (2:1 д.в. после ничьей 0:0).

Далее Шкендия в Q2 ЛЧ сыграет против румынского клуба ФКСБ (Стяуа).

Лига чемпионов УЕФА 2025/26

Квалификация Q1. Ответные матчи, 15 июля 2025

Шкендия (Северная Македония) – Нью-Сейнтс (Уэльс) – 2:1 д.в. (первый матч – 0:0)

Голы: Тамба, 18, Боденхэм, 116 (автогол) – Уильямс, 38

Видео голов и обзор матча

События матча

116’
ГОЛ ! Мяч забил Aleksander Trumci (Шкендия).
38’
ГОЛ ! Мяч забил Jordan Williams (Нью-Сейнтс).
18’
ГОЛ ! Мяч забил Fabrice Tamba (Шкендия).
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Нью-Сейнтс Шкендия видео голов и обзор Лига чемпионов
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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