Шкендия – Нью-Сейнтс – 2:1 (д.в). Гол на 116-й минуте. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор поединка 1-го раунда квалификации Лиги чемпионов
Вечером 15 июля состоялись ответные матчи первого квалификационного раунда Лиги чемпионов.
Македонская Шкендия, которая в овертайме победила валлийский Нью-Сейнтс (2:1 д.в. после ничьей 0:0).
Далее Шкендия в Q2 ЛЧ сыграет против румынского клуба ФКСБ (Стяуа).
Лига чемпионов УЕФА 2025/26
Квалификация Q1. Ответные матчи, 15 июля 2025
Шкендия (Северная Македония) – Нью-Сейнтс (Уэльс) – 2:1 д.в. (первый матч – 0:0)
Голы: Тамба, 18, Боденхэм, 116 (автогол) – Уильямс, 38
Видео голов и обзор матча
События матча
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