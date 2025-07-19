Впервые на украинском. Стало известно, где будет транслироваться ЕЮОФ

Вперше в історії ЄЮОФ головні юнацькі змагання літа будуть транслюватися з коментарем українською.

З 20 до 26 липня 2025 року Північна Македонія (Скоп'є та Куманово) та Хорватія (Осієк) прийматимуть XVIII літній Європейський юнацький олімпійський фестиваль (ЄЮОФ-2025). Участь у ньому візьмуть понад 4000 спортсменів віком 14–18 років із 48 країн Європи.

Європейський юнацький олімпійський фестиваль вперше в історії транслюватиметься наживо українською мовою. Ефіри ключових змагань за участі спортсменів збірної України відбудуться наживо з українським коментарем на YouTube-каналі DeTalks.

У програмі змагань – 15 видів спорту, в яких буде розіграно 151 комплект нагород.

Україна ж буде представлена у 12 видах спорту: бадмінтоні, баскетболі 3х3, веслувальному слаломі, дзюдо, легкій атлетиці, плаванні, кульовій стрільбі, настільному тенісі, тхеквондо, маунтинбайку, шосейних велоперегонах та спортивній гімнастиці.