НОК Украины представил красочный справочник к летнему ЕЮОФ-2025

НОК Украины презентовал справочник участников XVIIII летнего ЕЮОФ-2025.

Несколько дней остаются до старта XVIIІ летнего Европейского юношеского олимпийского фестиваля, который с 20 по 26 июля пройдет в двух странах и трех городах – Скопье и Куманово (Северная Македония), Осиек (Хорватия).

На одном из самых престижных мультиспортивных форумов Европы этого лета Украину представят 78 атлетов – 37 юношей и 41 девушка, которые будут соревноваться в 12 из 15 видах спорта, представленных на Фестивале: бадминтоне, баскетболе 3х3, гребном слаломе, дзюдо, легкой атлетике, плавании, пулевой стрельбе, настольном теннисе, тхэквондо, велоспорте маунтинбайке и шоссе, а также спортивной гимнастике.

В справочнике собраны ключевые сведения о XVIII летнем ЕЮОФ-2025, странах и городах, принимающих фестиваль, составе сборной по видам спорта и некоторые другие интересные данные. НОК предлагает познакомиться с юными олимпийцами и узнать об их первых спортивных успехах и жизненных предпочтениях.

Смотреть: справочник ЕЮОФ-2025 от НОК