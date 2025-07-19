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Украина. Премьер лига
19 июля 2025, 05:43 | Обновлено 19 июля 2025, 06:15
131
0

Карпаты проявляют заинтересованность в услугах вингера из чемпионата Сербии

Исса Ба выступает за сербский клуб Раднички Крагуевац

19 июля 2025, 05:43 | Обновлено 19 июля 2025, 06:15
131
0
Карпаты проявляют заинтересованность в услугах вингера из чемпионата Сербии
ФК Раднички Крагуевац. Исса Ба

Львовский клуб Карпаты находится в поисках игрока на позицию вингера.

В настоящий момент у Карпат есть несколько претендентов на эту позицию, но предметный интерес проявляют лишь к Иссе Ба, игроку из Люксембурга, который выступает за сербский клуб Раднички Крагуевац.

Исса Ба родился 5 июля 2002 года в Гвинее, выступает на позиции вингера. В минувшем сезоне сыграл 14 матчей и забил 5 мячей за сербский клуб Раднички. Играл за юниорскую сборную Люксембурга.

Ранее одним из кандидатов был колумбийский футболист Эдвин Москера, игравший в MLS за Атланту Юнайтед, однако он посчитал Карпаты неинтересным вариантом и отказался от трансфера.

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Николай Степанов Источник: Telegram
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