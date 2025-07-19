Карпаты проявляют заинтересованность в услугах вингера из чемпионата Сербии

Львовский клуб Карпаты находится в поисках игрока на позицию вингера.

В настоящий момент у Карпат есть несколько претендентов на эту позицию, но предметный интерес проявляют лишь к Иссе Ба, игроку из Люксембурга, который выступает за сербский клуб Раднички Крагуевац.

Исса Ба родился 5 июля 2002 года в Гвинее, выступает на позиции вингера. В минувшем сезоне сыграл 14 матчей и забил 5 мячей за сербский клуб Раднички. Играл за юниорскую сборную Люксембурга.

Ранее одним из кандидатов был колумбийский футболист Эдвин Москера, игравший в MLS за Атланту Юнайтед, однако он посчитал Карпаты неинтересным вариантом и отказался от трансфера.