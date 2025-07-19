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Испания
19 июля 2025, 05:12 | Обновлено 19 июля 2025, 05:37
27
0

Джуда прооперировали. Спортивный врач рассказал о травме Беллингема

Хавбек Реала перенес операцию на плече и пропустит около 3 месяцев

19 июля 2025, 05:12 | Обновлено 19 июля 2025, 05:37
27
0
Джуда прооперировали. Спортивный врач рассказал о травме Беллингема
Getty Images/Global Images Ukraine. Джуд Беллингем

Спортивный врач Дмитрий Бабелюк рассказал подробности об операции на плече, которую перенес хавбек «Реала» Джуд Беллингем:

«Джуд Беллингем был прооперирован в Лондоне. Как и планировалось, после завершения выступлений на клубном ЧМ полузащитник „Реала“ лег под нож.

Хирургическое вмешательство провели в клинике Fortius в Лондоне под руководством передового хирурга по вопросам здоровья плеча Эндрю Уоллеса.

По предварительным оценкам, Джуд должен вернуться к тренировкам через 3 месяца.

Учитывая довольно короткий ожидаемый срок восстановления, историю повторных вывихов и факт профессиональной игры в футбол, можно предположить, что игроку делали операцию Банкарта.

Операция Банкарта (Bankart repair) – это хирургическое вмешательство на плечевом суставе, которое проводят с целью восстановления стабильности плеча после вывиха, когда происходит разрыв суставной губы в передней части сустава.

Когда плечо вывихивается вперед, может произойти разрыв суставной губы – это и называют повреждением Банкарта.

Цель операции – сшивание суставной губы для восстановления стабильности плечевого сустава. Такая операция показана людям с привычным вывихом плеча или нестабильностью сустава».

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Николай Степанов Источник: Hospital Pass
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