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Украина. Первая лига
19 июля 2025, 02:55 | Обновлено 19 июля 2025, 03:20
61
0

Источник: в деле о конфликте Любеновича и агентов могут применить полиграф

Обнародованы новые подробности скандальной ситуации

19 июля 2025, 02:55 | Обновлено 19 июля 2025, 03:20
61
0
Источник: в деле о конфликте Любеновича и агентов могут применить полиграф
ФК Ворскла. Желько Любенович

Футбольный журналист Владимир Зверов поделился информацией о ситуации с бывшим тренером «Ворсклы» Желько Любеновичем, который покинул пост из-за угроз со стороны футбольных агентов:

«В УАФ знакомы с деталями, там знакомы со всеми фигурантами этой истории. И, очевидно, в ближайшее время будут разговоры, официальные разговоры.

Не исключено, что будет полиграф по поводу этих угроз или неугроз Любеновичу, потому что тема очень деликатная. Пока что у нас есть только слова одного человека.

По моей информации, тот агент, один из агентов, который устраивал Любеновича в Ворсклу, сказал, что готов пройти полиграф.

Очевидно, что он готов опровергнуть либо все слова Желько Любеновича, либо какие-то слова, касающиеся угроз».

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Николай Степанов Источник: Профутбол Digital
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