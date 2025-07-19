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Лига Европы
19 июля 2025, 07:57 | Обновлено 19 июля 2025, 08:08
134
0

Болельщики определили лучшего игрока Шахтера в матче против Ильвеса

Лучшим в ответном поединке Q1 Лиги Европы назван бразилец Невертон

19 июля 2025, 07:57 | Обновлено 19 июля 2025, 08:08
134
0
Болельщики определили лучшего игрока Шахтера в матче против Ильвеса
ФК Шахтер. Невертон

Бразильский легионер Невертон назван лучшим игроком Шахтера в матче квалификации Лиги Европы 2025/26.

17 июля в 19:00 встречались Ильвес Тампере и Шахтер Донецк. Ответная игра Q1 прошла в финском городе Тампере на арене Таммела.

Первый матч команд неделей ранее завершился разгромной победой подопечных Арды Турана со счетом 6:0. В повторной игре в Тампере зрители голов не увидели (0:0).

Шахтер вышел во второй квалификационный раунд Лиги Европы, где сыграет с турецким Бешикташем.

🏆 Лига Европы. Квалификация Q1

Ответный матч. Тампере (Финляндия), 17 июля

Ильвес (Финляндия) – Шахтер (Украина) – 0:0

Первый матч – 0:6

ФОТО. Бразилец Невертон назван лучшим игроком Шахтера в матче с Ильвесом

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Невертон Ильвес Тампере Лига Европы Шахтер Донецк Ильвес - Шахтер лучший игрок
Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
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