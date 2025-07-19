ФОТО. Проиграли клубу из Словении. Галерея матча Шахтера с командой Триглав

18 июля «Шахтер» провел контрольный матч с представителем Второй лиги Словении – «Триглав» (Крань).

После сыгранного накануне в Финляндии поединка Лиги Европы против «Ильвеса» наставник «оранжево-черных» Арда Туран провел широкую ротацию состава. Спарринг проходил в формате двух таймов по 30 минут.

Встреча началась оживленно, и словенцы уже на первых секундах создали опасный момент – Магдич вырвался на пространство в штрафной зоне, но Фесюн парировал его удар по центру. В ответ момент создали «горняки»: Кевин навесил с левого фланга, Глущенко пробил головой, однако мяч пролетел мимо дальней штанги. Следом две неплохие возможности имел Алиссон – первый удар взял вратарь, а во втором эпизоде прорыв бразильца к вратарской блокировали защитники.

Ударом издалека попытался застать соперника врасплох Назарина, однако Мулалич справился с непростой траекторией мяча. «Триглав» также старался действовать смелее и на 16-й минуте воспользовался едва ли не единственным шансом после стандарта – подачу с левого углового Бенедичич замкнул головой на дальней штанге и открыл счет. Остаток тайма в атаках провела донецкая команда, но удары Судакова, Кевина и Конопли цели не достигли.

Вторая половина также началась с острого момента в исполнении «горняков»: Кевин навесил в штрафную, Кауан Элиас в борьбе с соперником пробил головой рядом с правой штангой. Однако словенцы уже не прижимались так сильно к своим воротам и пытались встречать горняков еще в центре поля, поэтому игра свелась к позиционной борьбе, а голевых моментов стало заметно меньше. На 44-й минуте тренерский штаб «Шахтера» провел ряд замен, и свежие игроки привнесли энергию в действия команды.

Швед бил с лета с нулевого угла – мимо цели, Матвиенко вывел один на один Цуканова, но у того зафиксировали офсайд. Лучший шанс за несколько минут до конца матча имел Глущенко, который после передачи Алиссона ворвался по центру штрафной и пробил, но вратарь спас словенцев. В последней атаке Марлон Гомес пробивал с линии вратарской после подачи с углового, однако мяч также попал в руки вратарю.

«Шахтер» уступил «Триглаву» (0:1) в четвертом контрольном матче лета.

24 июля команда Арды Турана продолжит свой еврокубковый путь: в выездном матче второго квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА «Шахтер» сыграет против «Бешикташа». Встреча пройдет в Стамбуле на арене «Водафон Парк» и начнется в 21:00.

Товарищеский матч

Крань (Словения), СЦ «Крань», без зрителей

Шахтер (Донецк, Украина) – Триглав Крань (Словения) – 0:1

Гол: Бенедичич, 16

Шахтер: Фесюн (Баглай, 44), Конопля (Гочолеишвили, 44), Назарина (Огарков, 44), Матвиенко (к), Педро Энрике (Фарина, 44), Марлон Гомес, Глущенко, Судаков (Цуканов, 44), Алиссон, Кевин, Кауан Элиас (Швед, 44)

Видео голов и обзор матча

Відеозапис матчу

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