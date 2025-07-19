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Украина. Премьер лига
19 июля 2025, 08:15 | Обновлено 19 июля 2025, 08:19
135
0

ФОТО. Тренировка Динамо. На финишной прямой подготовки к сезону

Первый матч сезона столичная команда проведет в квалификации Лиги чемпионов

19 июля 2025, 08:15 | Обновлено 19 июля 2025, 08:19
135
0
ФОТО. Тренировка Динамо. На финишной прямой подготовки к сезону
ФК Динамо

Подходит к завершению предсезонный тренировочный сбор, который киевское «Динамо» проводит в Австрии.

После двух дней контрольных матчей Александр Шовковский предоставил игрокам день на восстановление, после чего с новыми силами команда вернулась к завершающему этапу подготовки.

В пятницу, 18 июля, утром игроков ожидало теоретическое занятие, а вечером «бело-синие» провели тренировку на стадионе «Терменштадион» в Бад-Вальтерсдорфе.

Во время разминки игроки соревновались в интересной эстафете на скорость, технику и сообразительность, после чего перешли к основной работе. Команда выполняла упражнения на контроль, выход из-под прессинга, отрабатывала тактическое построение, командные взаимодействия при владении мячом и отборе.

Интересно, что в эти дни рядом с «Динамо» начали свою подготовку к сезону клубы из западноевропейских чемпионатов. На полях, где проводили сбор динамовцы, в ближайшее время начнет тренироваться немецкий «Кельн», а неподалеку тренировочный лагерь организовал английский «Лестер».

В субботу, 19 июля, динамовцы также проведут одно теоретическое и одно практическое занятие, а в воскресенье, 20 июля, после утренней тренировки отправятся на Мальту, где сыграют свой первый официальный матч в новом сезоне в квалификации Лиги чемпионов.

ФОТО. Тренировка Динамо. На финишной прямой подготовки к сезону

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Николай Степанов Источник: ФК Динамо Киев
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