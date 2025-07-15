ФОТО. Тренировка Динамо. Впереди – два товарищеских матча в Австрии

Началась третья, завершающая неделя тренировочного сбора киевского «Динамо» в Австрии.

В воскресенье, 13 июля, команда провела две тренировки на «Терменштадионе» в Бад-Вальтерсдорфе. Утренняя началась с активной разминки с использованием мячей. Далее команда работала над контролем и отбором в квадратах, после чего «бело-синие» оттачивали командные взаимодействия при переходе от обороны к атаке и наоборот. Завершилась тренировка полноценной игрой 11 на 11.

Во время второй тренировки разминка также была насыщена упражнениями с мячами, а также с фитнес-резинками. Игроки работали над игрой головой, точностью и качеством передач, а также завершающей фазой атак.

Понедельник, 14 июля, начался с активной работы на поле, во время которой особое внимание было уделено тактическим взаимодействиям и завершению атак. А вечер накануне игры был посвящен теоретическому занятию.

Очередным, уже пятым соперником команды Александра Шовковского на австрийском сборе станет представитель второй лиги Румынии – «Корвинул» из города Хунедоара. Встреча состоится во вторник, 15 июля, начало – в 18:00 по киевскому времени. А на следующий день «бело-синие» сыграют с хорватским «Осиеком».