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Украина. Премьер лига
15 июля 2025, 15:54 | Обновлено 15 июля 2025, 15:55
177
0

ФОТО. Тренировка Динамо. Впереди – два товарищеских матча в Австрии

Столичная команда проведет спарринги с клубами Корвинул и Осиек

15 июля 2025, 15:54 | Обновлено 15 июля 2025, 15:55
177
0
ФОТО. Тренировка Динамо. Впереди – два товарищеских матча в Австрии
ФК Динамо

Началась третья, завершающая неделя тренировочного сбора киевского «Динамо» в Австрии.

В воскресенье, 13 июля, команда провела две тренировки на «Терменштадионе» в Бад-Вальтерсдорфе. Утренняя началась с активной разминки с использованием мячей. Далее команда работала над контролем и отбором в квадратах, после чего «бело-синие» оттачивали командные взаимодействия при переходе от обороны к атаке и наоборот. Завершилась тренировка полноценной игрой 11 на 11.

Во время второй тренировки разминка также была насыщена упражнениями с мячами, а также с фитнес-резинками. Игроки работали над игрой головой, точностью и качеством передач, а также завершающей фазой атак.

Понедельник, 14 июля, начался с активной работы на поле, во время которой особое внимание было уделено тактическим взаимодействиям и завершению атак. А вечер накануне игры был посвящен теоретическому занятию.

Очередным, уже пятым соперником команды Александра Шовковского на австрийском сборе станет представитель второй лиги Румынии – «Корвинул» из города Хунедоара. Встреча состоится во вторник, 15 июля, начало – в 18:00 по киевскому времени. А на следующий день «бело-синие» сыграют с хорватским «Осиеком».

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Николай Степанов Источник: ФК Динамо Киев
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