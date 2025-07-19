ВИДЕО. Презентация игровой формы Динамо на новый сезон

ФК «Динамо» Киев и компания New Balance представили домашний и выездной комплекты формы команды на сезон 2025/26. Их дизайн вдохновлен Киевом, его граффити-культурой, ритмом улиц и многолетней поддержкой болельщиков.

Футбольный сезон 2024/25 стал особенным для клуба, который отпраздновал свое 30-е чемпионство, пройдя турнир без единого поражения. Именно поэтому третья звезда над эмблемой стала ключевым символом и элементом новой формы. Футбольный клуб «Динамо» Киев, игроки, тренерский штаб и руководство посвящают это чемпионство и третью звезду каждому защитнику и каждой защитнице, которые защищают землю, свободу и будущее. Это искренний жест уважения, поддержки и благодарности.

Домашний комплект выполнен на чисто белом фоне, на котором размещен абстрактный графический принт, напоминающий острые фрагменты, пиксели и тени киевских граффити. Текстура передает дух и энергию большого города и современную городскую геометрию. Орнамент можно трактовать по-разному – кто-то увидит в нем фрагменты, кто-то – граффити, но выбор интерпретации мы оставляем болельщикам.

Выездной комплект имеет глубокий синий оттенок, который является сердцем клуба и символом поколений вот уже почти сто лет. Форма выполнена в синих цветах – такой подход создает сильный и современный визуальный образ, который выглядит особенно ярко на фоне зеленой травы или среди фанатских секторов.

Третий комплект остается изумрудно-зеленым с золотистым брендингом. Он вдохновлен зеленой красотой киевских холмов, парков и куполов величественных храмов Киева, которые являются символом древнего города.

Новый дизайн также представлен в комплектах формы для вратарей – в черном, сером и желтом цветах. Форма создана с использованием технологии NB Dry – инновационного материала, обеспечивающего вентиляцию, быстрое отведение влаги и комфорт во время игры на самом высоком уровне.

Андрей Ярмоленко, капитан ФК «Динамо»: «Эта форма – больше, чем экипировка. Это уважение к городу, фанатам и многолетней истории любимого клуба. Мы хотим, чтобы каждый, кто ее наденет, чувствовал гордость за Киев и «Динамо».

ВИДЕО. Презентация игровой формы Динамо на новый сезон

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