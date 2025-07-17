ФОТО. Динамо представило новую форму. Есть культовый элемент

Киевское «Динамо» презентовало игровую форму на предстоящий сезон, где подопечные Александра Шовковского выступят в еврокубках и Украинской Премьер-лиге.

По официальной информации, техническим спонсором «бело-синих» остается New Balance, с которым киевляне сотрудничают уже восьмой год подряд.

Дизайн обоих комплектов вдохновлен Киевом, его граффити-культурой, ритмом улиц и многолетней поддержкой болельщиков. Домашняя форма имеет чисто белый цвет, выездная – выполнена в разных оттенках синего.

На новом комплекте представлена эмблема с тремя звездами, являющаяся ключевым символом и элементом. Этот элемент стал доступен «бело-синим» после 30 чемпионства в истории клуба.

Ранее сообщалось, что зарубежный клуб начал переговоры по трансферу игрока Динамо