Встреча с Андоррой. Осталось 5 стран, с которыми не играли украинские клубы

Украинский клубный футбол открывает новую географическую страницу. В Лиге конференций 2025/26 в матче второго квалификационного раунда житомирское Полесье сыграет с андоррской Санта-Коломой.

Это будет первая в истории официальная встреча представителей Украины и Андорры на клубном уровне.

Пока что Украина не имела ни одного клубного противостояния с шестью европейскими странами: Сан-Марино, Гибралтаром, Фарерскими островами, Люксембургом, Косово и Андоррой. Но уже 24 июля этот список сократится до пяти.

Первый матч Полесья и Санта-Колома проведут 24 июля в словацком Прешове. Начало – в 20:00 по киевскому времени. Ответная игра состоится 31 июля в Андорре.

Лига конференций 2025/26. Квалификация Q2

Полесье Житомир (Украина) – Санта-Колома (Андорра)

Первый матч: 24 июля, 20:00. Прешов (Словакия)

Ответный матч: 31 июля. Андорра

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