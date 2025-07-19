Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Встреча с Андоррой. Осталось 5 стран, с которыми не играли украинские клубы
Украина. Премьер лига
19 июля 2025, 03:35 | Обновлено 19 июля 2025, 04:31
124
0

Встреча с Андоррой. Осталось 5 стран, с которыми не играли украинские клубы

В списке: Сан-Марино, Гибралтар, Фареры, Люксембург, Косово

19 июля 2025, 03:35 | Обновлено 19 июля 2025, 04:31
124
0
Встреча с Андоррой. Осталось 5 стран, с которыми не играли украинские клубы
ФК Полесье

Украинский клубный футбол открывает новую географическую страницу. В Лиге конференций 2025/26 в матче второго квалификационного раунда житомирское Полесье сыграет с андоррской Санта-Коломой.

Это будет первая в истории официальная встреча представителей Украины и Андорры на клубном уровне.

Пока что Украина не имела ни одного клубного противостояния с шестью европейскими странами: Сан-Марино, Гибралтаром, Фарерскими островами, Люксембургом, Косово и Андоррой. Но уже 24 июля этот список сократится до пяти.

Первый матч Полесья и Санта-Колома проведут 24 июля в словацком Прешове. Начало – в 20:00 по киевскому времени. Ответная игра состоится 31 июля в Андорре.

Лига конференций 2025/26. Квалификация Q2

Полесье Житомир (Украина) – Санта-Колома (Андорра)

  • Первый матч: 24 июля, 20:00. Прешов (Словакия)
  • Ответный матч: 31 июля. Андорра

Инфографика

По теме:
Фанаты Санта-Коломы: «Что такое Полесье? Пусть учат, где находится Андорра»
Санта-Колома – Борац – 0:2. Видео голов и обзор матча
ОФИЦИАЛЬНО. Полесье попрощалось с бразильским форвардом
Санта-Колома Полесье Житомир Лига конференций статистика Андорра Сан-Марино Гибралтар Косово Люксембург
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Женский ЧЕ-2025. Испания вышла в полуфинал, хотя не забила два пенальти
Футбол | 19 июля 2025, 00:23 0
Женский ЧЕ-2025. Испания вышла в полуфинал, хотя не забила два пенальти
Женский ЧЕ-2025. Испания вышла в полуфинал, хотя не забила два пенальти

Зрители в швейцарском Берне увидели два забитых мяча от фаворитов

Тренер Дюбуа: «Мы так и не смогли это показать, Даниэль снялся с боя»
Бокс | 18 июля 2025, 07:30 1
Тренер Дюбуа: «Мы так и не смогли это показать, Даниэль снялся с боя»
Тренер Дюбуа: «Мы так и не смогли это показать, Даниэль снялся с боя»

Дон Чарльз утверждает, что Дюбуа значительно улучшился

Виктор ЛЕОНЕНКО: «Фьюри – огромный и толстый. Джошуа боксировать не умеет»
Бокс | 18.07.2025, 22:04
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Фьюри – огромный и толстый. Джошуа боксировать не умеет»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Фьюри – огромный и толстый. Джошуа боксировать не умеет»
ФОТО. Усик и Дюбуа провели взвешивание перед боем. Известны результаты
Бокс | 18.07.2025, 17:59
ФОТО. Усик и Дюбуа провели взвешивание перед боем. Известны результаты
ФОТО. Усик и Дюбуа провели взвешивание перед боем. Известны результаты
Карл ФРОЧ: «У Усика проблема, из-за этого он может проиграть»
Бокс | 18.07.2025, 10:10
Карл ФРОЧ: «У Усика проблема, из-за этого он может проиграть»
Карл ФРОЧ: «У Усика проблема, из-за этого он может проиграть»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Мудрик узнал сроки дисквалификации. Есть довольно позитивные новости
Мудрик узнал сроки дисквалификации. Есть довольно позитивные новости
17.07.2025, 08:17 32
Футбол
Дембеле – 4-й, кто 1-й? Обновлен рейтинг фаворитов на Золотой мяч
Дембеле – 4-й, кто 1-й? Обновлен рейтинг фаворитов на Золотой мяч
17.07.2025, 18:30 9
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Сити оформил рекордный трансфер топ-таланта
ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Сити оформил рекордный трансфер топ-таланта
18.07.2025, 01:15 3
Футбол
Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа
Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа
18.07.2025, 20:27
Бокс
Амир ХАН: «Усик – Дюбуа? Я не даю ему никаких шансов»
Амир ХАН: «Усик – Дюбуа? Я не даю ему никаких шансов»
17.07.2025, 07:45 3
Бокс
Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги Европы Ильвес – Шахтер
Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги Европы Ильвес – Шахтер
17.07.2025, 07:23 14
Футбол
Таблица Лиги наций по волейболу. Где Украина после матча с Италией?
Таблица Лиги наций по волейболу. Где Украина после матча с Италией?
17.07.2025, 20:30 1
Волейбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем