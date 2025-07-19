Встреча с Андоррой. Осталось 5 стран, с которыми не играли украинские клубы
В списке: Сан-Марино, Гибралтар, Фареры, Люксембург, Косово
Украинский клубный футбол открывает новую географическую страницу. В Лиге конференций 2025/26 в матче второго квалификационного раунда житомирское Полесье сыграет с андоррской Санта-Коломой.
Это будет первая в истории официальная встреча представителей Украины и Андорры на клубном уровне.
Пока что Украина не имела ни одного клубного противостояния с шестью европейскими странами: Сан-Марино, Гибралтаром, Фарерскими островами, Люксембургом, Косово и Андоррой. Но уже 24 июля этот список сократится до пяти.
Первый матч Полесья и Санта-Колома проведут 24 июля в словацком Прешове. Начало – в 20:00 по киевскому времени. Ответная игра состоится 31 июля в Андорре.
Лига конференций 2025/26. Квалификация Q2
Полесье Житомир (Украина) – Санта-Колома (Андорра)
- Первый матч: 24 июля, 20:00. Прешов (Словакия)
- Ответный матч: 31 июля. Андорра
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