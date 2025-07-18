Хамрун – о матче с киевским Динамо: «Нас ждет легендарный противник»
Первый поединок второго раунда Лиги чемпионов состоится 22 июля в мальтийском городе Хамрун
22 июля состоится первый матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором сыграют мальтийский «Хамрун» и киевское «Динамо».
Поединок состоится на стадионе «Victor Tedesco Stadium» в городе Хамрун. Встреча начнется в 20:00 по киевскому времени. Накануне этого противостояния мальтийский клуб опубликовал информацию о поединке с «бело-синими»:
«Задача становится сложнее — и вместе с ней растет наша вера. После исторического матча в Вильнюсе спартанцы из города Хамрун теперь встретятся с украинским грандом – киевским «Динамо» – во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов УЕФА.
- Динамо» Киев, Украина
- Лига чемпионов УЕФА – второй квалификационный раунд
- первый матч – домашний
- вторник, 22 июля 2025 года
- время начала: 19:00
Мы сталкиваемся с легендарным противником, европейской силой, но мы идем вперед с мужеством, единством и с сердцем нашего города. Да начнётся новая глава. Давайте вместе напишем новую историю», – сообщила пресс-служба мальтийской команды.
Второй поединок «Динамо» – «Хамрун» состоится 29 июля в польском городе Люблин на стадионе «Люблин Арена». Команды выйдут на поле в 21:00. Победитель этого противостояния выйдет в третий раунд – уже известны потенциальные соперники на этой стадии.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Донецкий клуб Шахтер сыграл вничью в ответном матче с Ильвесом
Марлон Гомес оценил старт работы с Ардой Тураном