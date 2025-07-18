Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Хамрун – о матче с киевским Динамо: «Нас ждет легендарный противник»
Лига чемпионов
18 июля 2025, 23:25 |
198
1

Хамрун – о матче с киевским Динамо: «Нас ждет легендарный противник»

Первый поединок второго раунда Лиги чемпионов состоится 22 июля в мальтийском городе Хамрун

18 июля 2025, 23:25 |
198
1
Хамрун – о матче с киевским Динамо: «Нас ждет легендарный противник»
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Динамо Киев

22 июля состоится первый матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором сыграют мальтийский «Хамрун» и киевское «Динамо».

Поединок состоится на стадионе «Victor Tedesco Stadium» в городе Хамрун. Встреча начнется в 20:00 по киевскому времени. Накануне этого противостояния мальтийский клуб опубликовал информацию о поединке с «бело-синими»:

«Задача становится сложнее — и вместе с ней растет наша вера. После исторического матча в Вильнюсе спартанцы из города Хамрун теперь встретятся с украинским грандом – киевским «Динамо» – во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов УЕФА.

  • Динамо» Киев, Украина
  • Лига чемпионов УЕФА – второй квалификационный раунд
  • первый матч – домашний
  • вторник, 22 июля 2025 года
  • время начала: 19:00

Мы сталкиваемся с легендарным противником, европейской силой, но мы идем вперед с мужеством, единством и с сердцем нашего города. Да начнётся новая глава. Давайте вместе напишем новую историю», – сообщила пресс-служба мальтийской команды.

Второй поединок «Динамо» – «Хамрун» состоится 29 июля в польском городе Люблин на стадионе «Люблин Арена». Команды выйдут на поле в 21:00. Победитель этого противостояния выйдет в третий раунд – уже известны потенциальные соперники на этой стадии.

По теме:
ФОТО. Жена футболиста Динамо блеснула эротичным снимком. Топ
Отправили в Европу. Вингер киевского Динамо покинул Украину
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок Динамо Киев продлил сотрудничество с иностранным клубом
Лига чемпионов Динамо Киев Хамрун Спартанс
Николай Титюк Источник
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Итоги 1-го раунда Лиги Европы. Все пары Q2: Шахтер против Бешикташа
Футбол | 18 июля 2025, 06:23 3
Итоги 1-го раунда Лиги Европы. Все пары Q2: Шахтер против Бешикташа
Итоги 1-го раунда Лиги Европы. Все пары Q2: Шахтер против Бешикташа

Донецкий клуб Шахтер сыграл вничью в ответном матче с Ильвесом

Игрок Шахтера: «Мы сейчас делаем то, к чему не привыкли»
Футбол | 18 июля 2025, 20:28 0
Игрок Шахтера: «Мы сейчас делаем то, к чему не привыкли»
Игрок Шахтера: «Мы сейчас делаем то, к чему не привыкли»

Марлон Гомес оценил старт работы с Ардой Тураном

ФОТО. Усик и Дюбуа провели взвешивание перед боем. Известны результаты
Бокс | 18.07.2025, 17:59
ФОТО. Усик и Дюбуа провели взвешивание перед боем. Известны результаты
ФОТО. Усик и Дюбуа провели взвешивание перед боем. Известны результаты
Соболева в Чехии впервые за три месяца вышла в полуфинал
Теннис | 18.07.2025, 14:49
Соболева в Чехии впервые за три месяца вышла в полуфинал
Соболева в Чехии впервые за три месяца вышла в полуфинал
Известен полный андеркард поединка Усик – Дюбуа 2
Бокс | 18.07.2025, 02:22
Известен полный андеркард поединка Усик – Дюбуа 2
Известен полный андеркард поединка Усик – Дюбуа 2
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Mark4854590
В Лізі чемпіонів половину команд можна вважати у чомусь легендарними 
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Дембеле – 4-й, кто 1-й? Обновлен рейтинг фаворитов на Золотой мяч
Дембеле – 4-й, кто 1-й? Обновлен рейтинг фаворитов на Золотой мяч
17.07.2025, 18:30 9
Футбол
Даниэль ДЮБУА: «Как Усик вообще посмел мне говорить подобное?»
Даниэль ДЮБУА: «Как Усик вообще посмел мне говорить подобное?»
18.07.2025, 07:30 5
Бокс
Лучший тренер в боксе назвал победителя реванша Усик – Дюбуа
Лучший тренер в боксе назвал победителя реванша Усик – Дюбуа
17.07.2025, 07:30 1
Бокс
Амир ХАН: «Усик – Дюбуа? Я не даю ему никаких шансов»
Амир ХАН: «Усик – Дюбуа? Я не даю ему никаких шансов»
17.07.2025, 07:45 3
Бокс
Тренер Дюбуа: «Мы так и не смогли это показать, Даниэль снялся с боя»
Тренер Дюбуа: «Мы так и не смогли это показать, Даниэль снялся с боя»
18.07.2025, 07:30
Бокс
ВИДЕО. Ванат полез драться. Арбитр досрочно завершил матч Динамо – Осиек
ВИДЕО. Ванат полез драться. Арбитр досрочно завершил матч Динамо – Осиек
16.07.2025, 19:46 18
Футбол
УЕФА дисквалифицировал клуб на десять лет из-за договорного матча
УЕФА дисквалифицировал клуб на десять лет из-за договорного матча
16.07.2025, 19:59 4
Футбол
Экс-игрок Динамо отреагировал на критику Шевченко в сторону Каладзе
Экс-игрок Динамо отреагировал на критику Шевченко в сторону Каладзе
16.07.2025, 19:24 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем