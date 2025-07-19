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ATP
19 июля 2025, 00:57 |
30
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ХУРКАЧ: «Я все еще стремлюсь выиграть все турниры Большого шлема»

Польский теннисист пообщался с журналистами

19 июля 2025, 00:57 |
30
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ХУРКАЧ: «Я все еще стремлюсь выиграть все турниры Большого шлема»
Getty Images/Global Images Ukraine. Хуркач и Синнер

Польский теннисист Хуберт Хуркач, несомненно один из самых одаренных игроков своего поколения, сейчас переживает непростое время – травма колена, полученная на Уимблдоне 2024, не позволяет ему чувствовать себя на сто процентов уже довольно продолжительное время. Еще недавно 28-летний поляк стабильно находился в топ-10, но из-за снятий с соревнований и нестабильности со здоровьем он опустился на 41-е место в рейтинге.

В настоящее время польский теннисист заявлен на турниры серии Мастерс в Торонто и Цинциннати, а также на US Open 2025, однако пока не ясно, позволит ли его физическая форма конкурировать на должном уровне. На одном из мероприятий Adidas в Лондоне он пообщался с журналистами и высказался о текущей ситуации в мужском теннисе.

Немногие теннисисты сыграли против всех представителей «Большой четверки», Синнера и Алькараса – Хуркач один из них. В очных встречах он ведет против Энди Маррея (2:1) и Рафаэля Надаля (1:0). Новак Джокович, напротив, выиграл все восемь матчей у поляка, как и Карлос Алькарас – 4:0. С Янником Синнером статистика более равная – 3:2 в пользу итальянца. С Роджером Федерером – ничья (1:1). На основании этого Хуркач сравнил поколения.

«Сложно сказать, кто бы победил, если бы все они играли свой лучший теннис. Мне кажется, уровень растет с каждым годом, и, конечно, можно сказать, что сейчас он выше, чем десять лет назад. Но это не значит, что Роджер, Рафа, Новак и Энди не смогли бы достичь того же уровня, на котором мы находимся сейчас. Они тоже прогрессировали каждый год и поднимали планку, так что если бы они выступали сейчас, то продолжали бы улучшаться.

Можно с уверенностью сказать, что Янник и Карлос сейчас играют на невероятном уровне, и нам, остальным, нужно усердно работать, чтобы не отставать от них. Вот почему я каждое утро просыпаюсь и так упорно тренируюсь – чтобы попробовать достичь их уровня. Они задали высокую планку, и именно к ней нам нужно стремиться.

Этот год для меня был непростым, но мои амбиции по-прежнему велики. Я все еще стремлюсь выиграть все турниры Большого шлема. Это ни для кого не секрет. В жизни всегда бывают сложные моменты, но я даже близко не раскрыл весь свой потенциал. Я верю, что могу быть гораздо сильнее», – отметил Хуркач, в команде которого работают Иван Лендл и Николас Массу.

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Хуберт Хуркач
Вячеслав Кулаковский Источник: Tennis 365
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