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03 июля 2025, 13:24 | Обновлено 03 июля 2025, 13:26
106
0

Первая ракетка Польши перенес артроскопию коленного сустава

Хуберту Хуркачу сделали операцию

03 июля 2025, 13:24 | Обновлено 03 июля 2025, 13:26
106
0
Первая ракетка Польши перенес артроскопию коленного сустава
Getty Images/Global Images Ukraine. Хуберт Хуркач

Первая ракетка Польши и полуфиналист Уимблдона 2021 Хуберт Хуркач переживает непростой сезон в 2025 году из-за проблем с коленом, которые беспокоят его уже ровно год.

С новым тренерским штабом во главе с Нико Массу польский теннисист почти не выступал в этом сезоне, и в итоге лучшим решением стало проведение артроскопии коленного сустава. Болезненное, но практичное решение, которое, будем надеяться, окончательно поможет справиться с болью и увидеть Хуберта полностью здоровым на корте.

«Последние несколько недель я боролся с проблемами с коленом: боль, скопление жидкости и другие вещи, которые мешали тренироваться и соревноваться.

После изучения различных вариантов мы решили, что артроскопия, которая состоялась в понедельник, будет лучшим решением.

Во время процедуры была удалена разросшаяся синовиальная мембрана, вызывающая воспаление, боль и связанные с этим проблемы.

Сейчас я начинаю восстанавливаться и вернусь только тогда, когда буду на 110% готов снова соревноваться», – написал Хуркач в своем заявлении, опубликованном в социальных сетях.

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Хуберт Хуркач операция на колене
Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
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