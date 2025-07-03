Первая ракетка Польши перенес артроскопию коленного сустава

Первая ракетка Польши и полуфиналист Уимблдона 2021 Хуберт Хуркач переживает непростой сезон в 2025 году из-за проблем с коленом, которые беспокоят его уже ровно год.

С новым тренерским штабом во главе с Нико Массу польский теннисист почти не выступал в этом сезоне, и в итоге лучшим решением стало проведение артроскопии коленного сустава. Болезненное, но практичное решение, которое, будем надеяться, окончательно поможет справиться с болью и увидеть Хуберта полностью здоровым на корте.

«Последние несколько недель я боролся с проблемами с коленом: боль, скопление жидкости и другие вещи, которые мешали тренироваться и соревноваться.

После изучения различных вариантов мы решили, что артроскопия, которая состоялась в понедельник, будет лучшим решением.

Во время процедуры была удалена разросшаяся синовиальная мембрана, вызывающая воспаление, боль и связанные с этим проблемы.

Сейчас я начинаю восстанавливаться и вернусь только тогда, когда буду на 110% готов снова соревноваться», – написал Хуркач в своем заявлении, опубликованном в социальных сетях.