Первая ракетка Польши перенес артроскопию коленного сустава
Хуберту Хуркачу сделали операцию
Первая ракетка Польши и полуфиналист Уимблдона 2021 Хуберт Хуркач переживает непростой сезон в 2025 году из-за проблем с коленом, которые беспокоят его уже ровно год.
С новым тренерским штабом во главе с Нико Массу польский теннисист почти не выступал в этом сезоне, и в итоге лучшим решением стало проведение артроскопии коленного сустава. Болезненное, но практичное решение, которое, будем надеяться, окончательно поможет справиться с болью и увидеть Хуберта полностью здоровым на корте.
«Последние несколько недель я боролся с проблемами с коленом: боль, скопление жидкости и другие вещи, которые мешали тренироваться и соревноваться.
После изучения различных вариантов мы решили, что артроскопия, которая состоялась в понедельник, будет лучшим решением.
Во время процедуры была удалена разросшаяся синовиальная мембрана, вызывающая воспаление, боль и связанные с этим проблемы.
Сейчас я начинаю восстанавливаться и вернусь только тогда, когда буду на 110% готов снова соревноваться», – написал Хуркач в своем заявлении, опубликованном в социальных сетях.
July 3, 2025
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