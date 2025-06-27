Первая ракетка Польши не сыграет на Уимблдоне 2025. Известна причина
Хуберт Хуркач сообщил в соцсетях о своем официальном снятии с турнира
Первая ракетка Польши и полуфиналист Уимблдона 2021 Хуберт Хуркач всего через несколько часов после объявления основной сетки британского мейджора сообщил в соцсетях о своем официальном снятии с турнира.
Польский теннисист получил травму еще на турнире в Хертогенбосе, когда снялся во втором раунде.
«Во время подготовки мое тело отреагировало: произошло раздражение синовиальной оболочки, что является частью восстановительного процесса после операции. Необходимо дать организму отдых и пройти лечение, и я должен прислушаться к своему телу», – написал Хуркач.
Его место в основной сетке Уимблдона 2025 займет лаки-лузер.
June 27, 2025
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