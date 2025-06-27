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  4. Первая ракетка Польши не сыграет на Уимблдоне 2025. Известна причина
ATP
27 июня 2025, 18:12 |
568
0

Первая ракетка Польши не сыграет на Уимблдоне 2025. Известна причина

Хуберт Хуркач сообщил в соцсетях о своем официальном снятии с турнира

27 июня 2025, 18:12 |
568
0
Первая ракетка Польши не сыграет на Уимблдоне 2025. Известна причина
Getty Images/Global Images Ukraine. Хуберт Хуркач

Первая ракетка Польши и полуфиналист Уимблдона 2021 Хуберт Хуркач всего через несколько часов после объявления основной сетки британского мейджора сообщил в соцсетях о своем официальном снятии с турнира.

Польский теннисист получил травму еще на турнире в Хертогенбосе, когда снялся во втором раунде.

«Во время подготовки мое тело отреагировало: произошло раздражение синовиальной оболочки, что является частью восстановительного процесса после операции. Необходимо дать организму отдых и пройти лечение, и я должен прислушаться к своему телу», – написал Хуркач.

Его место в основной сетке Уимблдона 2025 займет лаки-лузер.

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Уимблдон-2025 Хуберт Хуркач
Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
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