Первая ракетка Польши не сыграет на Уимблдоне 2025. Известна причина

Первая ракетка Польши и полуфиналист Уимблдона 2021 Хуберт Хуркач всего через несколько часов после объявления основной сетки британского мейджора сообщил в соцсетях о своем официальном снятии с турнира.

Польский теннисист получил травму еще на турнире в Хертогенбосе, когда снялся во втором раунде.

«Во время подготовки мое тело отреагировало: произошло раздражение синовиальной оболочки, что является частью восстановительного процесса после операции. Необходимо дать организму отдых и пройти лечение, и я должен прислушаться к своему телу», – написал Хуркач.

Его место в основной сетке Уимблдона 2025 займет лаки-лузер.