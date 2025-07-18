СМИ назвали клуб, который готов перехватить Забарного у ПСЖ

Пока французский ПСЖ не может достичь согласия с «Борнмутом» по сумме отступных за 22-летнего центрбека сборной Украины Илью Забарного, серьезный интерес к футболисту проявляют другие клубы.

В частности, пробуксовкой в переговорах между «вишнями» и действующим победителем Лиги чемпионов готов воспользоваться «Тоттенхэм».

Сообщается, что в отличие от ПСЖ, «Тоттенхэм» готов заплатить «Борнмуту» требуемые 60 миллионов фунтов, включая бонусы, если только сам Забарный выразит готовность остаться в АПЛ и переехать в Северный Лондон.

Однако, по имеющимся ныне данным, украинец все-таки нацелен на переезд во Францию, чем может крайне огорчить нового наставника «шпор» Томаса Франка.

Контракт Забарного с «Борнмутом» действует до лета 2029 года.