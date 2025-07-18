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Англия
18 июля 2025, 22:24 |
2661
1

СМИ назвали клуб, который готов перехватить Забарного у ПСЖ

В торги по украинскому центрбеку готов включиться «Тоттенхэм»

18 июля 2025, 22:24 |
2661
1
СМИ назвали клуб, который готов перехватить Забарного у ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Пока французский ПСЖ не может достичь согласия с «Борнмутом» по сумме отступных за 22-летнего центрбека сборной Украины Илью Забарного, серьезный интерес к футболисту проявляют другие клубы.

В частности, пробуксовкой в переговорах между «вишнями» и действующим победителем Лиги чемпионов готов воспользоваться «Тоттенхэм».

Сообщается, что в отличие от ПСЖ, «Тоттенхэм» готов заплатить «Борнмуту» требуемые 60 миллионов фунтов, включая бонусы, если только сам Забарный выразит готовность остаться в АПЛ и переехать в Северный Лондон.

Однако, по имеющимся ныне данным, украинец все-таки нацелен на переезд во Францию, чем может крайне огорчить нового наставника «шпор» Томаса Франка.

Контракт Забарного с «Борнмутом» действует до лета 2029 года.

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Илья Забарный Тоттенхэм ПСЖ трансферы трансферы Лиги 1 Борнмут трансферы АПЛ
Алексей Сливченко Источник: Daily Express
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Пихарь Пумы
Никто не хочет покупать Забавного за заоблачные 60 миллионов 
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