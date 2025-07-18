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Украина. Первая лига
18 июля 2025, 22:10 |
1162
0

ОФИЦИАЛЬНО. Центрбек Ворсклы перешел в Марибор

Лука Гучек продолжит карьеру в Словении

18 июля 2025, 22:10 |
1162
0
ОФИЦИАЛЬНО. Центрбек Ворсклы перешел в Марибор
facebook.com/nkmaribor

Cловенский «Марибор» объявил о подписании 26-летнего центрального защитника «Ворсклы» Луки Гучека.

В новой команде футболист будет выступать под 29-м игровым номером.

С «Марибором» Гучек оформил контракт на один год с опцией пролонгации на такой же срок.

По неофициальным данным, Гучек уехал на родину и перешел в «Марибор» свободным агентом.

В Украину Гучек приехал в январе 2023 года. Тогда его подписал «Черноморец», за который центрбек сыграл 35 официальных матчей, а летом минувшего года перешел в «Ворсклу», в составе которой провел 18 поединков.

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