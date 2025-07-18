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  4. Фанаты Санта-Коломы: «Что такое Полесье? Пусть учат, где находится Андорра»
Лига конференций
18 июля 2025, 21:51 |
278
0

Фанаты Санта-Коломы: «Что такое Полесье? Пусть учат, где находится Андорра»

Во втором раунде Лиги конференций житомирский клуб сыграет с представителем Андорры

18 июля 2025, 21:51 |
278
0
Фанаты Санта-Коломы: «Что такое Полесье? Пусть учат, где находится Андорра»
Instagram. Санта-Колома – Полесье

17 июля состоялся второй матч первого квалификационного раунда Лиги конференций, в котором сошлись «Санта-Колома» из Андорры и боснийский «Борац Баня-Лука».

Хозяева сенсационно пробились в следующий раунд, несмотря на поражение со счетом 0:2, так как в первом поединке разгромили соперника со счетом 4:1. Дальше представитель Андорры встретится с житомирским «Полесьем».

Фанаты «Санта-Коломы» недовольны, что их постоянно недооценивают и предостерегают украинский клуб не повторять ошибки боснийской команды:

Paqui: «Мы не знаем, где находится «Полесье и ничего не слышали о городе, который они представляют. Но украинцы точно запомнят, где была «Санта-Колома» и больше не захотят туда возвращаться!»

Peiro: «Нас недооценивали в Боснии. Теперь нас недооценивают в Украине. Хорошо – так даже интереснее. Одних уже смогли разочаровать. Теперь нужно постараться огорчить украинцев».

Sanchez: «Санта-Колома» боролась до конца и выстояла в матчах с сильным соперником из Боснии и Герцеговины. А что такое «Полесье»? Никто их не знает. Пусть учат географию – теперь они узнают, где находится Андорра».

Miguel: «После такой победы над «Борацем» мы точно не боимся «Полесья». Украинцы думают, что мы маленькая команда из маленькой страны? Пусть так. Тем болезненнее будет для них проигрывать!»

Angel: «Думаю, что «Полесье» готовилось к матчам с «Борацем», поэтому теперь им нужно срочно изучать нового соперника. Есть такое мнение, что даже после победы над боснийцами к нам все будут относиться свысока».

По теме:
Санта-Колома – Борац – 0:2. Видео голов и обзор матча
ОФИЦИАЛЬНО. Полесье попрощалось с бразильским форвардом
Как играли украинские команды против Партизана?
Лига конференций Санта-Колома Борац Баня-Лука Полесье Житомир
Николай Титюк Источник: Instagram
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