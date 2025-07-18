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  4. Мадуэке – седьмой. Список самых дорогих подписаний в истории Арсенала
Англия
18 июля 2025, 21:59 |
141
0

Мадуэке – седьмой. Список самых дорогих подписаний в истории Арсенала

Для «Челси» продажа Мадуэке стала шестой в рейтинге самых дорогих трансферов на выход

18 июля 2025, 21:59 |
141
0
Мадуэке – седьмой. Список самых дорогих подписаний в истории Арсенала
Getty Images/Global Images Ukraine. Нони Мадуэке

Лондонский «Арсенал» официально объявил о подписании английского вингера «Челси» Нони Мадуэке.

Сумма трансфера составила 55.5 млн евро. Англичанин стал седьмым самым дорогим трансфером в истории «канониров».

Выше Нони в списке расположились такие игроки:

  1. Деклан Райс – 116,6 млн
  2. Николя Пепе – 80 млн
  3. Кай Хаверц – 75 млн
  4. Мартин Субименди – 70 млн
  5. Пьер-Эмерик Обамеянг – 63,8 млн
  6. Бен Уайт – 58,5 млн

В топ-10 также вошли: Александр Ляказетт (53 млн), Габриэл Жезус (52.2 млн) и Томас Партей (50 млн).

Кроме того, переход Мадуэке стал шестой самой дорогой продажей в истории «Челси».

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Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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