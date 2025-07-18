Мадуэке – седьмой. Список самых дорогих подписаний в истории Арсенала

Лондонский «Арсенал» официально объявил о подписании английского вингера «Челси» Нони Мадуэке.

Сумма трансфера составила 55.5 млн евро. Англичанин стал седьмым самым дорогим трансфером в истории «канониров».

Выше Нони в списке расположились такие игроки:

Деклан Райс – 116,6 млн Николя Пепе – 80 млн Кай Хаверц – 75 млн Мартин Субименди – 70 млн Пьер-Эмерик Обамеянг – 63,8 млн Бен Уайт – 58,5 млн

В топ-10 также вошли: Александр Ляказетт (53 млн), Габриэл Жезус (52.2 млн) и Томас Партей (50 млн).

Кроме того, переход Мадуэке стал шестой самой дорогой продажей в истории «Челси».