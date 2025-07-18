Англия18 июля 2025, 21:59 |
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Мадуэке – седьмой. Список самых дорогих подписаний в истории Арсенала
Для «Челси» продажа Мадуэке стала шестой в рейтинге самых дорогих трансферов на выход
18 июля 2025, 21:59 |
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Лондонский «Арсенал» официально объявил о подписании английского вингера «Челси» Нони Мадуэке.
Сумма трансфера составила 55.5 млн евро. Англичанин стал седьмым самым дорогим трансфером в истории «канониров».
Выше Нони в списке расположились такие игроки:
- Деклан Райс – 116,6 млн
- Николя Пепе – 80 млн
- Кай Хаверц – 75 млн
- Мартин Субименди – 70 млн
- Пьер-Эмерик Обамеянг – 63,8 млн
- Бен Уайт – 58,5 млн
В топ-10 также вошли: Александр Ляказетт (53 млн), Габриэл Жезус (52.2 млн) и Томас Партей (50 млн).
Кроме того, переход Мадуэке стал шестой самой дорогой продажей в истории «Челси».
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