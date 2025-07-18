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Чемпионат мира
18 июля 2025, 19:43 | Обновлено 18 июля 2025, 20:05
479
0

Легенда Польши возобновляет карьеру в сборной после смены тренера

Роберт Левандовски будет играть под руководством Яна Урбана

18 июля 2025, 19:43 | Обновлено 18 июля 2025, 20:05
479
0
Легенда Польши возобновляет карьеру в сборной после смены тренера
Getty Images/Global Images Ukraine

36-летний нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски возвращается в сборную после того, как Ян Урбан возглавил команду.

Об этом сообщает издание Goal.pl.

Левандовски отказался играть за сборную после того, как бывший тренер Михал Пробєж лишил звездного игрока капитанской повязки.

По информации издания, Левандовски вернется в сборную без каких-либо условий. Сообщается, что вопрос капитана команды не будет влиять на решение Роберта вернуться в сборную.

Левандовский за сборную Польши сыграл 158 матчей и забил 85 мячей. На данный момент он – лучший бомбардир команды.

Напомним, что сборная Польши в июне определилась с новым тренером.

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Александр Сильченко Источник
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