ОФИЦИАЛЬНО. Сборная Польши определилась с новым главным тренером
Польскую сборную возглавил Ян Урбан
Ян Урбан возглавил сборную Польши. Об этом сообщает официальный сайт сборной Польши.
Срок соглашения между сторонами неизвестен. Последним место работы 63-летнего специалиста был «Гурник Забже», откуда он был уволен в апреле 2025 года. Со сборной он уже работал в период с 2007 по 2008 год, правда в качестве ассистента. Главным тренером тогда был Лео Бенгаккер.
В июне сборную Польши покинул Михаил Пробеж. Случилось это после конфликта с Робертом Левандовски.
После 3 сыгранных матчей в квалификации к чемпионату мира Польша занимает 3-е место группы, имея в своем активе 6 очков. Опережают восточноевропейскую сборную Нидерланды и Финляндия.
Ранее сообщалось о том, что сборная Польши осталась без тренера.
Uczestniczył w mistrzostwach świata i Europy, zdobył hat-tricka w meczu z Realem Madryt na Estadio Santiago Bernabeu i sięgał po mistrzostwa Polski 🏆 Na naszej stronie prezentujemy najważniejsze liczby związane z Janem Urbanem, który został dziś selekcjonerem reprezentacji… pic.twitter.com/si3Fker8nS— Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) July 16, 2025
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