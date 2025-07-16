ОФИЦИАЛЬНО. Сборная Польши определилась с новым главным тренером

Ян Урбан возглавил сборную Польши. Об этом сообщает официальный сайт сборной Польши.

Срок соглашения между сторонами неизвестен. Последним место работы 63-летнего специалиста был «Гурник Забже», откуда он был уволен в апреле 2025 года. Со сборной он уже работал в период с 2007 по 2008 год, правда в качестве ассистента. Главным тренером тогда был Лео Бенгаккер.

В июне сборную Польши покинул Михаил Пробеж. Случилось это после конфликта с Робертом Левандовски.

После 3 сыгранных матчей в квалификации к чемпионату мира Польша занимает 3-е место группы, имея в своем активе 6 очков. Опережают восточноевропейскую сборную Нидерланды и Финляндия.

Ранее сообщалось о том, что сборная Польши осталась без тренера.