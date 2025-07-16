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Польша
16 июля 2025, 23:05 | Обновлено 16 июля 2025, 23:06
825
0

ОФИЦИАЛЬНО. Сборная Польши определилась с новым главным тренером

Польскую сборную возглавил Ян Урбан

16 июля 2025, 23:05 | Обновлено 16 июля 2025, 23:06
825
0
ОФИЦИАЛЬНО. Сборная Польши определилась с новым главным тренером
Getty Images/Global Images Ukraine. Ян Урбан

Ян Урбан возглавил сборную Польши. Об этом сообщает официальный сайт сборной Польши.

Срок соглашения между сторонами неизвестен. Последним место работы 63-летнего специалиста был «Гурник Забже», откуда он был уволен в апреле 2025 года. Со сборной он уже работал в период с 2007 по 2008 год, правда в качестве ассистента. Главным тренером тогда был Лео Бенгаккер.

В июне сборную Польши покинул Михаил Пробеж. Случилось это после конфликта с Робертом Левандовски.

После 3 сыгранных матчей в квалификации к чемпионату мира Польша занимает 3-е место группы, имея в своем активе 6 очков. Опережают восточноевропейскую сборную Нидерланды и Финляндия.

Ранее сообщалось о том, что сборная Польши осталась без тренера.

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сборная Польши по футболу назначение тренера Гурник Забже Михал Пробеж
Даниил Кирияка Источник: Laczy nas pilka
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