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Испания
18 июля 2025, 20:11 |
493
0

Экс-игрок Барселоны не может вернуться в команду из-за финансовых проблем

Хави Симонс мечтает играть за каталонский клуб, но есть определенные проблемы

18 июля 2025, 20:11 |
493
0
Экс-игрок Барселоны не может вернуться в команду из-за финансовых проблем
Getty Images/Global Images Ukraine. Хави Симонс

Атакующий полузащитник немецкого клуба РБ Лейпциг Хави Симонс планирует покинуть Бундеслигу во время летнего трансферного окна.

22-летний футболист мечтает вернуться в Испанию и сыграть за «Барселону», воспитанником которой он является. Каталонский клуб хотел бы подписать нидерландца, но не может этого сделать из-за финансовых проблем.

Кроме того, РБ Лейпциг требует за переход Симонса около 80 млн евро – чемпионы Испании не могут позволить себе этот трансфер. 18 июля состоялась встреча, на которой присутствовал полузащитник и спортивный директор «блаугранас» Деку.

Функционер сообщил, что «Барселона» заинтересована в подписании Хави, но не имеет возможности найти те деньги, которые требует немецкий клуб. Симонс ответил, что он решительно настроен покинуть Бундеслигу и понимает проблемы каталонского клуба, поэтому будет искать новую команду.

В сезоне 2024/25 Симонс провел 33 матча во всех турниров, в которых забил 11 голов и отдал девять результативных передач. Контракт нидерландского полузащитника с немецким клубом истекает в июне 2027 года.

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Барселона РБ Лейпциг Хави Симонс Деку трансферы трансферы Ла Лиги трансферы Бундеслиги
Николай Титюк Источник: X (Twitter)
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