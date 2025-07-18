Экс-игрок Барселоны не может вернуться в команду из-за финансовых проблем

Атакующий полузащитник немецкого клуба РБ Лейпциг Хави Симонс планирует покинуть Бундеслигу во время летнего трансферного окна.

22-летний футболист мечтает вернуться в Испанию и сыграть за «Барселону», воспитанником которой он является. Каталонский клуб хотел бы подписать нидерландца, но не может этого сделать из-за финансовых проблем.

Кроме того, РБ Лейпциг требует за переход Симонса около 80 млн евро – чемпионы Испании не могут позволить себе этот трансфер. 18 июля состоялась встреча, на которой присутствовал полузащитник и спортивный директор «блаугранас» Деку.

Функционер сообщил, что «Барселона» заинтересована в подписании Хави, но не имеет возможности найти те деньги, которые требует немецкий клуб. Симонс ответил, что он решительно настроен покинуть Бундеслигу и понимает проблемы каталонского клуба, поэтому будет искать новую команду.

В сезоне 2024/25 Симонс провел 33 матча во всех турниров, в которых забил 11 голов и отдал девять результативных передач. Контракт нидерландского полузащитника с немецким клубом истекает в июне 2027 года.