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Германия
17 июля 2025, 15:07 |
173
0

Самые дорогие трансферы в истории клубов Бундеслиги

Transfermarkt опубликовал список команд Бундеслиги с их самыми дорогими приобретениями

17 июля 2025, 15:07 |
173
0
Самые дорогие трансферы в истории клубов Бундеслиги
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

Известный портал Transfermarkt составил список клубов немецкого чемпионата и их самых дорогих подписаний в истории.

Самое дорогое подписание в истории Бундеслиги принадлежит «Баварии» – английский форвард Гарри Кейн перешел из «Тоттенхэма» за 95 млн евро.

Вторую позицию в списке занял РБ «Лейпциг», который оформил трансфер нидерландского игрока Хави Симонса из «ПСЖ» за 50 млн евро.

На третьем месте расположился «Вольфсбург» с трансфером немца Юлиана Дракслера из «Шальке» за 43 млн евро.

В пятерку также вошли: переход Джарелла Куанса из «Ливерпуля» в «Байер» за 35 млн евро и трансфер Усмана Дембеле из «Ренна» в дортмундскую «Боруссию» за такую же сумму.

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Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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