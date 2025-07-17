Самые дорогие трансферы в истории клубов Бундеслиги

Известный портал Transfermarkt составил список клубов немецкого чемпионата и их самых дорогих подписаний в истории.

Самое дорогое подписание в истории Бундеслиги принадлежит «Баварии» – английский форвард Гарри Кейн перешел из «Тоттенхэма» за 95 млн евро.

Вторую позицию в списке занял РБ «Лейпциг», который оформил трансфер нидерландского игрока Хави Симонса из «ПСЖ» за 50 млн евро.

На третьем месте расположился «Вольфсбург» с трансфером немца Юлиана Дракслера из «Шальке» за 43 млн евро.

В пятерку также вошли: переход Джарелла Куанса из «Ливерпуля» в «Байер» за 35 млн евро и трансфер Усмана Дембеле из «Ренна» в дортмундскую «Боруссию» за такую же сумму.