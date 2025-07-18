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Украина. Первая лига
18 июля 2025, 19:32 | Обновлено 18 июля 2025, 19:33
1003
0

К Бабичу в Ворсклу приехал еще один давний знакомый

Наставник полтавской команды рассчитывает на проверенных футболистов

18 июля 2025, 19:32 | Обновлено 18 июля 2025, 19:33
1003
0
К Бабичу в Ворсклу приехал еще один давний знакомый
ФК Кривбасс. Никита Татарков

Атакующий полузащитник Никита Татарков может пополнить игровой состав полтавской «Ворсклы».

Как стало известно Sport.ua, июньские просмотры в одесском «Черноморце» к заключению контракта не привели, после чего футболист и уехал в Полтаву. В ней он оказался вместе с другим игроком, который также находился на просмотре в команде «моряков» и с которым они ранее играли в Одессе.

В футбольной карьере 30-летнего Татаркова уже был непродолжительный период пребывания в «Ворскле». В ее составе он дебютировал в сезоне 2020/21, сыграв только один официальный матч.

Возможно, вторая попытка проявить себя наилучшим образом окажется удачной.

Интересно, что Татарков, как и Хамелюк, хорошо знакомы нынешнему главному тренеру «Ворсклы» Александру Бабичу.

Под его руководством оба играли в том же «Черноморце».

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Никита Татарков Ворскла Полтава инсайд трансферы Александр Бабич Владислав Хамелюк
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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