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Украина. Первая лига
17 июля 2025, 11:31 |
378
0

Источник: Ворскла может пополнить состав бывшим игроком ЛНЗ

Владислав Хамелюк находится на просмотре в полтавском клубе

17 июля 2025, 11:31 |
378
0
Источник: Ворскла может пополнить состав бывшим игроком ЛНЗ
ФК ЛНЗ. Владислав Хамелюк

Полтавская «Ворскла» в ближайшее время может подписать бывшего полузащитника ЛНЗ и «Буковины» Владислава Хамелюка, который находится в статусе свободного агента.

Согласно сообщению издания Sportarena, 27-летний футболист находится на просмотре в полтавском клубе.

Последним клубом Владислава стала перволиговая «Буковина», за которую футболист отыграл полтора года и провел 29 матчей.

В течение карьеры Хамелюк защищал цвета таких клубов: ЛНЗ, «Черноморец», «Олимпик», «Львов», «Йонава».

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Владислав Хамелюк Ворскла Полтава чемпионат Украины по футболу свободный агент просмотр игроков Первая лига Украины
Андрей Витренко Источник: Sportarena
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