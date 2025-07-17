Источник: Ворскла может пополнить состав бывшим игроком ЛНЗ

Полтавская «Ворскла» в ближайшее время может подписать бывшего полузащитника ЛНЗ и «Буковины» Владислава Хамелюка, который находится в статусе свободного агента.

Согласно сообщению издания Sportarena, 27-летний футболист находится на просмотре в полтавском клубе.

Последним клубом Владислава стала перволиговая «Буковина», за которую футболист отыграл полтора года и провел 29 матчей.

В течение карьеры Хамелюк защищал цвета таких клубов: ЛНЗ, «Черноморец», «Олимпик», «Львов», «Йонава».