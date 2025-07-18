Проблема после ухода Довбика. Жирона определила трансферный приоритет

По информации испанских СМИ, приоритетом Жироны на трансферном рынке является подписание форварда, который мог бы забивать 20+ голов за сезон.

Сообщается, что менеджмент хочет найти «нового Довбика», однако пока что никого подписать не удается. У клуба пока ни одного новичка этим летом.

В минувшем сезоне Ла Лиги команда забила 44 гола, тогда как в последнем сезоне с Довбиком было 85 голов.

При этом основные нападающие Абель Руис и Боян Миовски, которые не оправдали ожиданий в прошлом сезоне, имеют длительные контракты и продать их не удается.