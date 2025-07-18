Испания18 июля 2025, 18:24 | Обновлено 18 июля 2025, 18:29
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Проблема после ухода Довбика. Жирона определила трансферный приоритет
Клуб пытается найти забивного форварда
18 июля 2025, 18:24 | Обновлено 18 июля 2025, 18:29
546
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По информации испанских СМИ, приоритетом Жироны на трансферном рынке является подписание форварда, который мог бы забивать 20+ голов за сезон.
Сообщается, что менеджмент хочет найти «нового Довбика», однако пока что никого подписать не удается. У клуба пока ни одного новичка этим летом.
В минувшем сезоне Ла Лиги команда забила 44 гола, тогда как в последнем сезоне с Довбиком было 85 голов.
При этом основные нападающие Абель Руис и Боян Миовски, которые не оправдали ожиданий в прошлом сезоне, имеют длительные контракты и продать их не удается.
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