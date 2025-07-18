ОФИЦИАЛЬНО. Игрок Динамо Киев продлил сотрудничество с иностранным клубом

Вингер киевского «Динамо» Витиньо договорился о продлении сотрудничества с бразильским «Интернасьоналем», в котором он выступал в прошлом сезоне. Информацию о новой аренде сообщили в социальных сетях команды.

26-летний футболист воспользовался правилами ФИФА, которые позволяют легионерам, подписавшим контракты с украинскими клубами до начала полномасштабного вторжения, покидать Украину без негативных последствий для себя.

30 июня истек срок этой нормы, однако ФИФА разрешила «Интернасьоналю» оставить бразильца еще на один сезон. Сам Витиньо неоднократно сообщал, что не намерен возвращаться в Премьер-лигу, несмотря на контракт с «бело-синими» до июня 2027 года.

Вингер провел 25 матчей за сезон в Бразилии, в которых забил шесть голов. Ориентировочная стоимость футболиста составляет 7,5 млн евро.