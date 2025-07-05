ФИФА разрешила иностранному клубу продлить аренду игрока киевского Динамо

Вингер киевского «Динамо» Витиньо останется играть в чемпионате Бразилии еще на один год – сезон 2024/25 футболист провел в составе «Интернасьоналя».

По правилам ФИФА легионеры, которые выступают в Украине, имели возможность в одностороннем порядке покинуть Премьер-лигу и перейти на правах аренды в другой клуб.

30 июня истек срок этой нормы, поэтому Витиньо должен был вернуться в расположение украинской команды, однако не сделал это. По информации бразильской прессы, «Интернасьональ» получил разрешение от ФИФА и продлил аренду вингера до июня 2026 года.

Ожидается, что Международная федерация футбола официально продлит действие нормы об украинских легионерах в условиях войны после клубного чемпионата мира. В любом случае, Витиньо не вернется в Украину и благодаря решению ФИФА останется играть в чемпионате Бразилии.

Витиньо провел 25 матчей за сезон в Бразилии, в которых забил шесть голов. Ориентировочная стоимость футболиста составляет 7,5 млн евро. Контракт с «Динамо» истекает в июне 2027 года.