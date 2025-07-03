В Украине ждать не стоит. Футболист Динамо тренируется с иностранным клубом

Вингер киевского «Динамо» Витиньо продолжает находиться в расположении бразильского «Интернасьоналя», хотя срок его арендного соглашения истек еще 30 июня.

Бразильский футболист готовится к новому сезону Серии А и не намерен возвращаться в Украину. По правилам ФИФА легионеры, которые выступают в Украине имели возможность в одностороннем порядке покинуть Премьер-лигу и перейти на правах аренды в другой клуб.

30 июня истек срок этой нормы, поэтому Витиньо был обязан присоединиться к киевскому «Динамо». В Бразилии уверены, что ФИФА продлит срок действия этой нормы в июле, после финала клубного чемпионата мира. По этой причине «Интернасьональ» не намерен отправлять игрока в Киев.

Витиньо подписал предварительное соглашение с командой, по условиям которого он останется в местном чемпионате еще на один год, как только станет известно о решении ФИФА.

«Интергнасьональ» сыграет в июне в четырех поединках и надеется, что бразильский вингер поможет команде 20, 24 и 28 июля – против «Сеары», «Сантоса» и «Васку».

Витиньо провел 25 матчей за сезон в Бразилии, в которых забил шесть голов. Ориентировочная стоимость футболиста составляет 7,5 млн евро. Контракт с «Динамо» истекает в июне 2027 года.