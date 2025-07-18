Отправили в Европу. Вингер киевского Динамо покинул Украину

Вингер киевского «Динамо» U-19 Кирилл Пашко покинул Украину – футболист продолжит карьеру в чемпионате Польши.

В услугах 18-летнего игрока была заинтересована «Лехия» из города Гданьск, которая договорилась с «бело-синими» об аренде на один год. Пашко прибыл в Польшу, где прошел медосмотр и присоединится к новой команде.

О переходе вингера клуб из «Гданьска» сообщит в ближайшее время. Стоит отметить, что в составе польского клуба уже играют несколько представителей Украины – вратарь Богдан Сарнавский, защитник Максим Дячук, полузащитники Антон Царенко и Иван Желизко, форвард Богдан Вьюнник.

В прошлом сезоне Кирилл провел четыре матча в чемпионате Украины U-19 и один раз сыграл в Юношеской лиге УЕФА, однако не сумел отметиться результативными действиями. Пашко ранее играл за «Динамо» U-19 и луганскую «Зарю» U-17.