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  4. Отправили в Европу. Вингер киевского Динамо покинул Украину
Украина. Премьер лига
18 июля 2025, 18:23 |
1416
2

Отправили в Европу. Вингер киевского Динамо покинул Украину

Кирилл Пашко будет играть за польский клуб «Лехия» из города Гданьск

18 июля 2025, 18:23 |
1416
2
Отправили в Европу. Вингер киевского Динамо покинул Украину
Instagram. Кирилл Пашко

Вингер киевского «Динамо» U-19 Кирилл Пашко покинул Украину – футболист продолжит карьеру в чемпионате Польши.

В услугах 18-летнего игрока была заинтересована «Лехия» из города Гданьск, которая договорилась с «бело-синими» об аренде на один год. Пашко прибыл в Польшу, где прошел медосмотр и присоединится к новой команде.

О переходе вингера клуб из «Гданьска» сообщит в ближайшее время. Стоит отметить, что в составе польского клуба уже играют несколько представителей Украины – вратарь Богдан Сарнавский, защитник Максим Дячук, полузащитники Антон Царенко и Иван Желизко, форвард Богдан Вьюнник.

В прошлом сезоне Кирилл провел четыре матча в чемпионате Украины U-19 и один раз сыграл в Юношеской лиге УЕФА, однако не сумел отметиться результативными действиями. Пашко ранее играл за «Динамо» U-19 и луганскую «Зарю» U-17.

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Николай Титюк Источник: Динамомания
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GroundUnder
Поїхав раніше Судакова до Європи. КРАСЕНЬ!!!
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