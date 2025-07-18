ОФИЦИАЛЬНО. Милан бесплатно подписал ветерана Фиорентины

35-летний голкипер Пьетро Терраччано подписал контракт с «Миланом».

Игрок официально был представлен на сайте итальянского клуба.

Терраччано заключил соглашение на один сезон с возможностью пролонгации еще на год.

Итальянский вратарь с 2019 года выступал за «Фиорентину», но в конце сезона 2024/25 решил не продлевать контракт с "фиалками" и покинул команду.

За «Фиорентину» Терраччано провел 156 матчей.

Ранее «Милан» подписал опытного игрока – Луку Модрича.