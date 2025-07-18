Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Милан бесплатно подписал ветерана Фиорентины
Италия
18 июля 2025, 16:40 | Обновлено 18 июля 2025, 16:41
579
0

ОФИЦИАЛЬНО. Милан бесплатно подписал ветерана Фиорентины

Пьетро Терраччано присоединился к команде на правах свободного агента

18 июля 2025, 16:40 | Обновлено 18 июля 2025, 16:41
579
0
ОФИЦИАЛЬНО. Милан бесплатно подписал ветерана Фиорентины
Getty Images/Global Images Ukraine

35-летний голкипер Пьетро Терраччано подписал контракт с «Миланом».

Игрок официально был представлен на сайте итальянского клуба.

Терраччано заключил соглашение на один сезон с возможностью пролонгации еще на год.

Итальянский вратарь с 2019 года выступал за «Фиорентину», но в конце сезона 2024/25 решил не продлевать контракт с "фиалками" и покинул команду.

За «Фиорентину» Терраччано провел 156 матчей.

Ранее «Милан» подписал опытного игрока – Луку Модрича.

По теме:
Космическая заработная плата. Лидер Ливерпуля согласился перейти в Баварию
ОФИЦИАЛЬНО. Полесье попрощалось с бразильским форвардом
ОФИЦИАЛЬНО. Оболонь усилилась воспитанником Шахтера
Милан трансферы трансферы Серии A Фиорентина
Александр Сильченко Источник: ФК Милан
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Дембеле – 4-й, кто 1-й? Обновлен рейтинг фаворитов на Золотой мяч
Футбол | 17 июля 2025, 18:30 7
Дембеле – 4-й, кто 1-й? Обновлен рейтинг фаворитов на Золотой мяч
Дембеле – 4-й, кто 1-й? Обновлен рейтинг фаворитов на Золотой мяч

Ламин Ямаль является главным претендентом на награду

ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Сити оформил рекордный трансфер топ-таланта
Футбол | 18 июля 2025, 01:15 2
ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Сити оформил рекордный трансфер топ-таланта
ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Сити оформил рекордный трансфер топ-таланта

Норвежец Нюпан перешел в команду Гвардиолы

Даниэль ДЮБУА: «Как Усик вообще посмел мне говорить подобное?»
Бокс | 18.07.2025, 07:30
Даниэль ДЮБУА: «Как Усик вообще посмел мне говорить подобное?»
Даниэль ДЮБУА: «Как Усик вообще посмел мне говорить подобное?»
ЛЕОНЕНКО: «Самое смешное, что Туран хочет, чтобы Динамо ничего не выиграло»
Футбол | 18.07.2025, 12:08
ЛЕОНЕНКО: «Самое смешное, что Туран хочет, чтобы Динамо ничего не выиграло»
ЛЕОНЕНКО: «Самое смешное, что Туран хочет, чтобы Динамо ничего не выиграло»
Стало известно, когда состоится финал Кубка Украины
Футбол | 18.07.2025, 15:37
Стало известно, когда состоится финал Кубка Украины
Стало известно, когда состоится финал Кубка Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Источник: Лунин провел переговоры с новым клубом и дал согласие на трансфер
Источник: Лунин провел переговоры с новым клубом и дал согласие на трансфер
17.07.2025, 16:55 15
Футбол
Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги Европы Ильвес – Шахтер
Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги Европы Ильвес – Шахтер
17.07.2025, 07:23 14
Футбол
Тренер Дюбуа: «Мы так и не смогли это показать, Даниэль снялся с боя»
Тренер Дюбуа: «Мы так и не смогли это показать, Даниэль снялся с боя»
18.07.2025, 07:30
Бокс
Лучший тренер в боксе назвал победителя реванша Усик – Дюбуа
Лучший тренер в боксе назвал победителя реванша Усик – Дюбуа
17.07.2025, 07:30 1
Бокс
Мудрик узнал сроки дисквалификации. Есть довольно позитивные новости
Мудрик узнал сроки дисквалификации. Есть довольно позитивные новости
17.07.2025, 08:17 30
Футбол
Невероятная поддержка. На бой с Дюбуа к Усику приедет особенный человек
Невероятная поддержка. На бой с Дюбуа к Усику приедет особенный человек
16.07.2025, 19:44
Бокс
Турция для Турана. С кем сыграет Шахтер во 2-м раунде отбора к Лиге Европы?
Турция для Турана. С кем сыграет Шахтер во 2-м раунде отбора к Лиге Европы?
17.07.2025, 21:05 23
Футбол
ВИДЕО. Ванат полез драться. Арбитр досрочно завершил матч Динамо – Осиек
ВИДЕО. Ванат полез драться. Арбитр досрочно завершил матч Динамо – Осиек
16.07.2025, 19:46 18
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем