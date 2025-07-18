Италия18 июля 2025, 16:40 | Обновлено 18 июля 2025, 16:41
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ОФИЦИАЛЬНО. Милан бесплатно подписал ветерана Фиорентины
Пьетро Терраччано присоединился к команде на правах свободного агента
18 июля 2025, 16:40 | Обновлено 18 июля 2025, 16:41
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35-летний голкипер Пьетро Терраччано подписал контракт с «Миланом».
Игрок официально был представлен на сайте итальянского клуба.
Терраччано заключил соглашение на один сезон с возможностью пролонгации еще на год.
Итальянский вратарь с 2019 года выступал за «Фиорентину», но в конце сезона 2024/25 решил не продлевать контракт с "фиалками" и покинул команду.
За «Фиорентину» Терраччано провел 156 матчей.
Ранее «Милан» подписал опытного игрока – Луку Модрича.
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