Кубок Хопмана. Завершивший карьеру француз вернулся на корт и победил

17 июля на выставочном турнире под названием Кубок Хопмана, который проводится на хардовых кортах итальянского города Бари, прошли матчевые противостояния сборных Франции и Хорватии, а также Греции и Испании.

Французы одолели хорватов и уже сегодня, 18 числа, определят финалиста из группы В во встрече с командой Италии. Хорваты потеряли шансы на выход в финальный поединок после двух поражений.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Вначале Донна Векич переиграла Хлоэ Паке, а затем 39-летний Ришар Гаске, который уже завершил карьеру, нанес поражение Дуже Айдунковичу. В итоге Векич и Айдункович отказались от смешанного парного матча – Гаске и Паке победили с общим счетом 2:1.

Параллельно встрече Франции и Хорватии также состоялось противостояние в группе А между Грецией и Испанией. Победитель был определен еще по итогу одиночных матчей.

Марина Бассольс выиграла у Деспины Папамихаил, а Роберто Баутиса Агут на супертай-брейке справился со Стефаном Циципасом. В смешанной парной игре Циципас и Папамихаил сумели взять одно очко, одолев Бассольс и Баутисту Агута.

В одной группе с Грецией и Испании также выступает Канада. 18 июля очное противостояние проведут канадцы и испанцы.

Кубок Хопмана 2025. 17 июля

Франция – Хорватия – 2:1

18:30. Хлоэ Паке – Донна Векич – 3:6, 3:6

– 3:6, 3:6 20:00. Ришар Гаске – Дуже Айдункович – 5:7, 6:2, [10:6]

– Дуже Айдункович – 5:7, 6:2, [10:6] 21:30. Хлоэ Паке / Ришар Гаске – Донна Векич / Дуже Айдункович – W/O, Паке / Гаске

Греция – Испания – 1:2

17:30. Деспина Папамихаил – Марина Бассольс – 0:6, 4:6

– 0:6, 4:6 20:00. Стефанос Циципас – Роберто Баутиста Агут – 3:6, 7:6 (8:6), [8:10]

– 3:6, 7:6 (8:6), [8:10] 21:30. Деспина Папамихаил / Стефанос Циципас – Марина Бассольс / Роберто Баутиста Агут – 6:2, 6:3

Турнирная таблица группы А

Турнирная таблица группы В