Стартовал Кубок Хопмана: Италия и Хорвтаи сошлись в первом противостоянии
Лючия Бронцетти и Флавио Коболли одержали победу над Донной Векич и Дуже Айдунковичем
16 июля на хардовых кортах итальянского города Бари стартовал выставочный командный турнир Кубок Хопмана 2025.
В первом матчевом противостоянии сошлись команды Италии и Хорватии.
Лючия Бронцетти и Флавио Коболли выиграли одиночные поединки у Донны Векич и Дуже Айдунковича соответственно, и гарантировали досрочную победу. Единственное очко хорваты сумели взять в смешанной парной встрече.
В одной группе с Италией и Хорватией также играет Франция. 17 июля очные матчи проведут французы и хорваты. Параллельно также начнутся встречи в группе А: Греция поборется против Испании (в этой группе также находится Канада).
Кубок Хопмана 2025. 16 июля
Италия – Хорватия – 2:1
- 18:30. Лючия Бронцетти – Донна Векич – 6:3, 4:6, [10:1]
- 20:00. Флавио Коболли – Дуже Айдункович – 6:7 (1:7), 6:4, [10:6]
- 21:30. Лючия Бронцетти / Флавио Коболли – Донна Векич / Дуже Айдункович – 4:6, 6:2, [8:10]
Видеообзор матча Лючия Бронцетти – Донна Векич
Видеообзор матча Флавио Коболли – Дуже Айдункович
Группа А
Группа В
Составы команд
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