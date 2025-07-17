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17 июля 2025, 03:11 |
11
0

Стартовал Кубок Хопмана: Италия и Хорвтаи сошлись в первом противостоянии

Лючия Бронцетти и Флавио Коболли одержали победу над Донной Векич и Дуже Айдунковичем

17 июля 2025, 03:11 |
11
0
Стартовал Кубок Хопмана: Италия и Хорвтаи сошлись в первом противостоянии
Кубок Хопмана. Лючия Бронцетти

16 июля на хардовых кортах итальянского города Бари стартовал выставочный командный турнир Кубок Хопмана 2025.

В первом матчевом противостоянии сошлись команды Италии и Хорватии.

Лючия Бронцетти и Флавио Коболли выиграли одиночные поединки у Донны Векич и Дуже Айдунковича соответственно, и гарантировали досрочную победу. Единственное очко хорваты сумели взять в смешанной парной встрече.

В одной группе с Италией и Хорватией также играет Франция. 17 июля очные матчи проведут французы и хорваты. Параллельно также начнутся встречи в группе А: Греция поборется против Испании (в этой группе также находится Канада).

Кубок Хопмана 2025. 16 июля

Италия – Хорватия – 2:1

  • 18:30. Лючия Бронцетти – Донна Векич – 6:3, 4:6, [10:1]
  • 20:00. Флавио Коболли – Дуже Айдункович – 6:7 (1:7), 6:4, [10:6]
  • 21:30. Лючия Бронцетти / Флавио Коболли – Донна Векич / Дуже Айдункович – 4:6, 6:2, [8:10]

Видеообзор матча Лючия Бронцетти – Донна Векич

Видеообзор матча Флавио Коболли – Дуже Айдункович

Группа А

Группа В

Составы команд

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Кубок Хопмана Флавио Коболли Лючия Бронцетти Донна Векич
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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