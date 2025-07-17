Стартовал Кубок Хопмана: Италия и Хорвтаи сошлись в первом противостоянии

16 июля на хардовых кортах итальянского города Бари стартовал выставочный командный турнир Кубок Хопмана 2025.

В первом матчевом противостоянии сошлись команды Италии и Хорватии.

Лючия Бронцетти и Флавио Коболли выиграли одиночные поединки у Донны Векич и Дуже Айдунковича соответственно, и гарантировали досрочную победу. Единственное очко хорваты сумели взять в смешанной парной встрече.

В одной группе с Италией и Хорватией также играет Франция. 17 июля очные матчи проведут французы и хорваты. Параллельно также начнутся встречи в группе А: Греция поборется против Испании (в этой группе также находится Канада).

Кубок Хопмана 2025. 16 июля

Италия – Хорватия – 2:1

18:30. Лючия Бронцетти – Донна Векич – 6:3, 4:6, [10:1]

– Донна Векич – 6:3, 4:6, [10:1] 20:00. Флавио Коболли – Дуже Айдункович – 6:7 (1:7), 6:4, [10:6]

– Дуже Айдункович – 6:7 (1:7), 6:4, [10:6] 21:30. Лючия Бронцетти / Флавио Коболли – Донна Векич / Дуже Айдункович – 4:6, 6:2, [8:10]

Видеообзор матча Лючия Бронцетти – Донна Векич

Видеообзор матча Флавио Коболли – Дуже Айдункович

Группа А

Группа В

Составы команд