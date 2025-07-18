Стало известно, когда состоится финал Кубка Украины
Решающий матч турнира будет сыгран 20 мая
Украинская ассоциация футбола поделилась подробностями по предстоящему розыгрышу Кубка Украины по футболу.
По ходу турнира состоится 67 матчей в рамках 7 раундов – квалификационный, 1/32 финала, 1/16 финала, 1/8 финала, 1/4 финала, 1/2 финала и финал.
Участие примут 68 клубов.
Финальная игра состоится 20 мая. Место проведения пока что неизвестно.
Также речь зашла о призовых: они были увеличены в 25 процентов. 70 процентов призовых получать будут хозяева поля, а 30 – гости.
Ранее сообщалось о том, что состоялась жеребьевка первого раунда Кубка Украины.
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