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Кубок Украины
18 июля 2025, 15:37 | Обновлено 18 июля 2025, 15:58
322
0

Стало известно, когда состоится финал Кубка Украины

Решающий матч турнира будет сыгран 20 мая

18 июля 2025, 15:37 | Обновлено 18 июля 2025, 15:58
322
0
Стало известно, когда состоится финал Кубка Украины
УАФ. Кубок Украины

Украинская ассоциация футбола поделилась подробностями по предстоящему розыгрышу Кубка Украины по футболу.

По ходу турнира состоится 67 матчей в рамках 7 раундов – квалификационный, 1/32 финала, 1/16 финала, 1/8 финала, 1/4 финала, 1/2 финала и финал.

Участие примут 68 клубов.

Финальная игра состоится 20 мая. Место проведения пока что неизвестно.

Также речь зашла о призовых: они были увеличены в 25 процентов. 70 процентов призовых получать будут хозяева поля, а 30 – гости.

Ранее сообщалось о том, что состоялась жеребьевка первого раунда Кубка Украины.

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Кубок Украины по футболу призовые
Даниил Кирияка Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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