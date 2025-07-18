Стало известно, когда состоится финал Кубка Украины

Украинская ассоциация футбола поделилась подробностями по предстоящему розыгрышу Кубка Украины по футболу.

По ходу турнира состоится 67 матчей в рамках 7 раундов – квалификационный, 1/32 финала, 1/16 финала, 1/8 финала, 1/4 финала, 1/2 финала и финал.

Участие примут 68 клубов.

Финальная игра состоится 20 мая. Место проведения пока что неизвестно.

Также речь зашла о призовых: они были увеличены в 25 процентов. 70 процентов призовых получать будут хозяева поля, а 30 – гости.

Ранее сообщалось о том, что состоялась жеребьевка первого раунда Кубка Украины.